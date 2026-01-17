طب قصر العيني تحتفي بطلابها بحفل موسيقي تزامنًا مع الصورة التذكارية للدفعتين 194/192

18 حجم الخط

شهدت ساحة كلية طب قصر العيني اليوم أجواءً مميزة جمعت بين الطابع الرسمي والاحتفاء الإنساني، بحضور الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وعدد من قيادات الكلية من الوكلاء، ورؤساء الأقسام، والمدير التنفيذي ونواب المدير التنفيذي للمستشفيات.

وجاء ذلك بالتزامن مع التقاط الصورة التذكارية لطلاب الدفعتين المصرية والوافدة، في إطار حرص الكلية على أن تكون هذه اللحظات محطة احتفال وتقدير لمسيرة الطلاب، لا مجرد إجراء بروتوكولي.

وأُقيم حفل موسيقي بساحة الكلية قدّمه فريق الموسيقى بكلية طب قصر العيني، برعاية ودعم إدارة رعاية الشباب وبالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، حيث قدّم الفريق باقة متنوعة من الأغاني العربية والأجنبية، لاقت تفاعلًا واسعًا من الطلاب.

وعكست أجواء الحفل روح الشباب والطاقة الإيجابية داخل الساحة، وأوضحت حرص الكلية على دعم الأنشطة الفنية والثقافية باعتبارها جزءًا أصيلًا من التجربة الجامعية، ومتنفسًا يعزز الشعور بالانتماء والتوازن إلى جانب الجهد الأكاديمي.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار رؤية كلية طب قصر العيني للاهتمام بالطالب بوصفه محور العملية التعليمية، والاحتفاء بإنجازاته في لحظات مفصلية من مسيرته، بما يرسّخ صورة المؤسسة العريقة التي تجمع بين الانضباط والإنسانية.

صورة تذكارية لخريجي طب قصر العيني

والتقطت الصورة التذكارية لطلاب كلية طب قصر العيني من الدفعة 194 من الطلاب الوافدين، أمام مبنى قبة قصر العيني التاريخي، في مشهد عكس عمق التجربة التعليمية التي تقدمها الكلية لأبنائها من مختلف الجنسيات، ورسّخ مكانتها كمنارة علمية عابرة للحدود.

وجاء اختيار موقع الصورة أمام القبة، حيث الساعة التاريخية التي شهدت على مسيرة أجيال متعاقبة من الأطباء، ليحمل المشهد دلالة رمزية على امتداد رسالة قصر العيني من جذورها العريقة إلى طلابها الوافدين، في أول توثيق من نوعه بهذا الموقع، يؤسس لتقليد جديد جامع.

وشهدت الصورة حضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، يرافقه وكلاء الكلية، الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والسادة مستشاري العميد، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري البرامج الخاصة،والساده الاساتذه اعضاء مجلس الكلية.

