أخبار مصر

طب قصر العيني تحتفي بتخرج الدفعة 194 من الطلاب الوافدين

تخرج الدفعة 194 من
تخرج الدفعة 194 من قصر العيني
احتفلت كلية طب قصر العيني بتخرج الدفعة 194 من الطلاب الوافدين، وتم التقاط الصور التذكارية لهم أمام مبنى قبة قصر العيني التاريخي، في مشهد عكس عمق التجربة التعليمية التي تقدمها الكلية لأبنائها من مختلف الجنسيات، ورسّخ مكانتها كمنارة علمية عابرة للحدود.

امتداد رسالة قصر العيني من جذورها العريقة إلى طلابها الوافدين

وجاء اختيار موقع الصورة أمام القبة، حيث الساعة التاريخية التي شهدت على مسيرة أجيال متعاقبة من الأطباء، ليحمل المشهد دلالة رمزية على امتداد رسالة قصر العيني من جذورها العريقة إلى طلابها الوافدين، في أول توثيق من نوعه بهذا الموقع، يؤسس لتقليد جديد جامع.

وشهدت الصورة حضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، يرافقه وكلاء الكلية، الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ومستشاري العميد، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري البرامج الخاصة، وأعضاء مجلس الكليه.

 إتمام مئتي عام من الريادة الطبية بطب قصر العيني

وتحمل هذه الصورة دلالة خاصة، كونها تأتي في توقيت تستعد فيه كلية طب قصر العيني لإتمام مئتي عام من الريادة الطبية، لتظل شاهدة على عالمية الرسالة، وتنوّع الأجيال، ووحدة الهدف داخل هذا الصرح العريق.

الجريدة الرسمية