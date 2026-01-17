وزير المالية: الصناعة ثم الاستثمار فالتصدير طريق مصر لنمو اقتصادي مستدام

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية خلال فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثاني عشر، تحت شعار “شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير ”: إن عنوان مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر يجسد بدقة أولويات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد أفضل من البدء بالصناعة ثم الاستثمار فالتصدير»، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

المالية تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف مساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على النمو



وقال الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، إن وزارة المالية تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف مساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على النمو، لافتا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية، إلى جانب الحزم الجديدة التي أُطلقت خلال العام الجاري، تأتي في إطار دعم مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يسهم في تحفيز الإنتاج والتوسع الاستثماري.

معالجة العديد من التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي



وأوضح كجوك أن هذه الإجراءات من شأنها معالجة العديد من التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على الأداء المالي للدولة، ويسهم في زيادة الإيرادات بصورة مستدامة، مؤكدًا أن التركيز الأساسي للوزارة ينصب على تمكين القطاعات الإنتاجية من الاستثمار والتوسع وخلق قيمة مضافة حقيقية.

وأضاف وزير المالية أنه يولي أهمية كبيرة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر، خاصة تلك المرتبطة باحتياجات مجتمع الأعمال، مؤكدا أن الوزارة منفتحة على الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثاني عشر

انطلقت فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثاني عشر، تحت شعار « شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير »، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبإشراف من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسئولين.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر 4 جلسات عامة تناقش أفكار ومقترحات شباب الصناع والمستثمرين للحفاظ على الكيانات الصناعية، وحصر التحديات أمام مجتمع الأعمال وسبل مواجهتها، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى عودة الروح بشركات وكيانات قطاع الأعمال العام، بجانب الاستثمار العقارى كمحرك للنمو الاقتصادي فى مصر، وتحديد مقومات السوق العقارية، كما تتم مناقشة أهمية الاستثمار الرياضى، وتطوير البنية التحتية الرياضية بمواصفات عالمية، بجانب رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، ورعاية المواهب الرياضية.

جلسات تناقش الصناعة وقطاع الأعمال العام والعقار والاستثمار الرياضي

تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن نجاحات النسخ السابقة للمؤتمر، وبعدها كلمة إسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، ثم كلمات الوزراء أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

شباب الصناع والمستثمرين.. خريطة المستقبل

«شباب الصناع والمستثمرين.. خريطة المستقبل» عنوان الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، بحضور وزراء الصناعة والنقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولى، وتتضمن محاور الجلسة أفكار ومقترحات شباب الصناع والمستثمرين، ومنظومة النقل الذكية ومستقبل التحول الرقمى، وتحديات مجتمع الأعمال: الواقع والحلول المبتكرة، ومستقبل تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وتأهيل العمالة الفنية لتعزيز التنافسية الصناعية، ودعم ريادة الأعمال والتسهيلات التمويلية.

التشييد والتعمير وشركاء التنمية العمرانية المستدامة.

وتأتي الجلسة العامة الثالثة تحت عنوان «صناعة العقار.. بوابة الفرص وجذب الاستثمارات»، بحضور نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد أبوزيد رئيس مجلس إدارة أب تاون 6 أكتوبر، ود. سامح السيد الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة، واللواء مهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، ود. محمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة SUD، والمهندس محمد شهاب رئيس مجلس إدارة شركة ريفلكت للتطوير العمرانى، ومحمد حسان المغربى رئيس مجلس إدارة المغربى للتجارة والاستثمار العقارى، ويدير الجلسة المهندس طارق شكرى.

وتتضمن محاور الجلسة السياحة كرافعة أساسية لتعزيز الاستثمار العقارى، وتعافى القطاع السياحى وعلاقته بزيادة الطلب على المشروعات السياحية والفندقية والترفيهية لجذب رؤوس الأموال، والاستثمار العقارى محرك للنمو الاقتصادى فى مصر، ومقومات السوق العقارية، ودور التشريع لتحقيق نمو مستدام وجاذب للاستثمار، وتصدير العقار المصرى وفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة، وآليات تعظيم تنافس المنتج العقارى واستراتيجيات استقطاب الاستثمار الأجنبى فى ظل المنافسة الإقليمية، والاستدامة والبناء الأخضر.. العاصمة الإدارية نموذجًا.

أما الجلسة العامة الرابعة، فتأتى بعنوان «الاستثمار الرياضى ودبلوماسية الشباب»، بحضور وزير الشباب والرياضة، وتتضمن الجلسة عدة محاور، وهى التنمية الشبابية وريادة الأعمال، والاستثمار الرياضي، ودور كيان شباب الجيل الجديد لريادة الأعمال والاستثمار، وتطوير البنية التحتية الرياضية بمواصفات عالمية، ورفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية ورعاية المواهب الرياضية، ونشر ثقافة الرياضة للجميع عبر مبادرات مجتمعية، وجذب استثمارات القطاع الخاص فى الأندية والمنشآت، ودعم الصناعات الرياضية «ملابس، معدات» والرياضات الإلكترونية، وتطوير الإعلام الرياضى والبحث العلمى فى المجال، واستضافة البطولات الدولية لجذب السياحة، وتطبيق آليات حوكمة رشيدة في القطاع الرياضي.

