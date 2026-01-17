18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 22 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 22

1 آرسنال 49 نقطة

2 مانشستر سيتي 43 نقطة

3 أستون فيلا 43 نقطة

4 ليفربول 35 نقطة

5 برينتفورد 33 نقطة

6 نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

7 مانشستر يونايتد 32 نقطة

8 تشيلسي 31 نقطة

9 فولهام 31 نقطة

10 سندرلاند 30 نقطة

11 برايتون 29 نقطة

12 إيفرتون 29 نقطة

13 كريستال بالاس 28 نقطة

14 توتنهام هوتسبير 27 نقطة

15 بورنموث 26 نقطة

16 ليدز يونايتد 22 نقطة

17 نوتنجهام 21 نقطة

18 وست هام 14 نقطة

19 بيرنلي 13 نقطة

20 وولفرهامبتون 7 نقاط

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

السبت 17 يناير 2026

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً - ملعب أولد ترافورد

ليفربول ضد بيرنلي - 5 مساءً - ملعب آنفيلد

تشيلسي ضد بيرنتفورد - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - استاد توتنهام هوتسبير

سندرلاند ضد كريستال بالاس - 5 مساءً - ملعب النور

ليدز يونايتد ضد فولهام - 5 مساءً - ملعب إيلاند رود

نوتينجهام فورست ضد آرسنال - 7:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو

أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

