هل ينسحب حمدي قوطه لصالح هاني سرى الدين بانتخابات رئاسة الوفد؟

بعد انسحاب الدكتور ياسر حسان من انتخابات رئاسة حزب الوفد لصالح الدكتور السيد البدوى تداولت أنباء عن انسحاب المهندس حمدى قوطه لصالح الدكتور هانى سرى الدين.

انتخابات حزب الوفد 

ومن خلال مصادر مقربة من الدكتور هانى سرى الدين أكدت أنه لم يعلن الأمر رسميا حتى الأن من المهندس حمدى قوطه ولكنها أنباء متداولة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد فى الثلاثين من يناير الجارى وسط منافسة قوية بين المرشحين.

وأعلن الدكتور ياسر حسان أحد المرشحين لانتخابات رئاسة حزب الوفد انسحابه رسميًا من سباق الترشح، استجابةً لرغبة عدد من قيادات الحزب، وحرصا على وحدة الصف الوفدي وتجنب تشتيت الأصوات في الانتخابات المقبلة.

انتخابات حزب الوفد 

وجاء قرار الانسحاب عقب زيارة أجراها الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، يرافقه عدد من قيادات الحزب، من بينهم اللواء الدكتور محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الأسبق، والدكتور علاء شوالى، والمهندس ماجد نور، وعادل التوني عضو الهيئة العليا، حيث جرت مناقشات موسعة حول أوضاع انتخابات رئاسة الوفد القادمة.

