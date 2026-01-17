بعد مركز كينيدي والبوارج الحربية، إطلاق اسم ترامب على شارع في فلوريدا (فيديو)

18 حجم الخط

أقيم يوم الجمعة حفل لتغيير اسم جزء من شارع ساوثرن بوليفارد باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد ستة أشهر من تصويت مفوضي مقاطعة "بالم بيتش" بالإجماع على القرار.

وبحسب قناة "wwmt" الإخبارية، حضر ترامب الحفل في مارالاجو، حيث تم افتتاح جزء من شارع ساوثرن بوليفارد بين طريق كيرك وشارع ساوث أوشن بوليفارد - الذي يغطي الطريق البارز من مطار بالم بيتش الدولي إلى مارالاجو.

وقال ترامب خلال الحفل: "يشرفني للغاية أن يتم إعادة تسمية الشارع الرئيس من مطار بالم بيتش الدولي إلى منتجع مارالاجو الجميل تكريمًا لي.. إنه امتداد مهم للغاية".

.@POTUS and Florida State Rep. Meg Weinberger officially unveil the sign for President Donald J. Trump Boulevard in Palm Beach County 🔥 pic.twitter.com/su8l3IFwm6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 16, 2026



وحضر الحفل حشد من الشخصيات البارزة، من بينهم مفوضو مقاطعة بالم بيتش، وعضو الكونجرس برايان ماست، والمدير التنفيذي لإدارة السلامة على الطرق السريعة والمركبات في فلوريدا، ديف كيرنر.

وتابع ترامب: "أحب أهل فلوريدا، وأحب منطقة بالم بيتش بأكملها. لقد عشت هنا لفترة طويلة، وأود أن أشكركم جميعًا على وجودكم هنا. سأتذكر هذه اللفتة الرائعة طوال حياتي".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قامت النائبة عن ولاية فلوريدا، ميغ واينبرجر، بالكشف رسميًّا عن لافتة شارع الرئيس دونالد ترامب في مقاطعة بالم بيتش.

وفي السابق، أطلق اسم ترامب على مركز كينيدي، ومعهد السلام الأمريكي، وفئة جديدة من البوارج الحربية.

ويطلق اسم الرئيس على تأشيرة "ترامب جولد كارد" التي تسمح للعمال بدخول الولايات المتحدة مقابل مليون دولار لكل عامل.

