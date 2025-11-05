كل واحد له دور تحت القبة، فاتن حمامة ترشح 5 فنانين في أول انتخابات برلمانية بمصر

في مجلة المصور عام 1958 وبمناسبة أول انتخابات برلمانية تجرى في مصر بعد ثورة يوليو طلب من الفنانة فاتن حمامة ترشيح خمسة أسماء من الفنانين لعضوية مجلس الأمة مع شرح أسباب كل اختيار فقالت مبدئيًّا هناك نماذج كثيرة من زملائي وأساتذتي الفنانين أرشحهم للانتخابات القادمة لكي يمثلوني في البرلمان.



كتبت فاتن حمامة تقول: أول هذه الأسماء الفنان يوسف وهبي، فهو علم من أعلام الفن، فيه صفات الخطباء لسان وبيان، وفيه براعة السياسيين كياسة ولباقة، أيضًا هو من زعماء الفن خدم الوسط الفني أجل الخدمات حين كان على رأس النقابات الفنية، وهو فنان قديم ناجح لم تلوثه علاقات الصداقة بالسياسيين القدامى، إنه يستطيع أن يخدم أمته وفنه تحت قبة البرلمان.

الموسيقار محمد عبد الوهاب



وأضافت فاتن حمامة: والشخص الثاني الذي أرشحه للبرلمان الجديد هو الموسيقار محمد عبد الوهاب، وقليلون في مصر يستطيعون بفضل مواهبهم ورزانتهم واتزانهم أن يظفروا باحترام الخصوم قبل الأصدقاء، وإعجاب الأعداء قبل الأنصار، وعبد الوهاب في مقدمة هذا النوع من الرجال، فهو محبوب من الجميع، من الفنانين ومن غير الفنانين، هادئ ولكن وراء هدوئه شخصية قوية تمتاز بالتجارب والثقافة التي اكتسبها من الحياة ومن أبرع الذين تعلموا الحياة في مدرسة الحياة.

الشخص الثالث زكي طليمات

أما الشخص الثالث الذي اختارته فاتن حمامة فقالت عنه: هو زكي طليمات أستاذي ومعلمي، هذا الفنان الشامل المتواضع، أستاذ أغلب أبناء الجيل الجديد من أهل الفن، لقد استطاع أن يسمو بالفن إلى مستوى الثقافة الرفيعة وأرغم الدولة على أن تعترف بالفن كمدرسة للتوجيه والإرشاد، وخلق معهد التمثيل، وكون الفرقة القومية الحكومية للتمثيل، وأشرف على البعثات الحكومية.

ساهم زكي طليمات بحياته ومستقبله وكفاحه في خلق نهضة فنية مصرية تدفع باسم مصر إلى الدنيا التي تخدم الدول التي لها نهضات فنية، ومجلس الأمة ميدان جديد لأستاذي زكي طليمات يستطيع فيه أن يخدم الفن والمجتمع المصري أجل الخدمات.

حسين رياض وأحمد علام



وأضافت فاتن حمامة: أما الشخصية الرابعة فهي الفنان حسين رياض، وقد عرفته جيدًا منذ بدأنا العمل في الأفلام المصرية معًا، لديه إيمان عميق بالله وعنده إصرار شديد على احترام القانون والأصول والحقوق، ثائر على كل وضع مقلوب، لا يرضى إلا بالرضوخ للأمر الواقع على حساب المصلحة العامة.. رجل هذه صفاته في مجال عمله لا شك أنه سيفيد ويحقق أكبر الأماني حين يكون نائبًا في مجال يمثل فيه شعب وأمة ناهضة.

نائب من طراز ممتاز

وأخيرًا أضافت فاتن حمامة: أرشح أحمد علام نقيب الممثلين الذي فاز بثقة اجماعية من زملائه أعضاء نقابة المهن التمثيلية، اجتمعت فيه صفات متعددة، كل واحدة منها تكفى لجعله جديرًا بثقة إخوانه.. النزاهة والجرأة والكفاءة والصدق والاحترام.. إنه فنان من طراز ممتاز، ولو دخل مجلس الأمة لأصبح نائبًا من طراز ممتاز أيضًا.

