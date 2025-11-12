كلمة مؤثرة لـ خالد النبوي بعد تكريمه بجائزة فاتن حمامة ويوجه رسالة للفلسطينيين

18 حجم الخط

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، عن تكريم الفنان خالد النبوي ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته المميزة في السينما المصرية والعربية.

خالد النبوي: "الحمد لله الذي جعل الشكر مقابل النعم"

عبّر الفنان خالد النبوي عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مستهلًا كلمته قائلًا:"الحمد لله الذي جعل الشكر مقابل النعم، وشكرًا للمهرجان ووزير الثقافة والنجم الكبير حسين فهمي على هذا التقدير".

وأضاف النبوي أن لحظة التكريم بالنسبة له هي لحظة شكر واعتراف بفضل الآخرين، قائلًا:"أشكر أبويا وأمي الله يرحمهم، وهذا التقدير إهداء لروحهم الغالية".

خالد النبوي: "شكرا لزوجتي وأولادي.. أنتم أهم الحواديت في حياتي"

وجّه النبوي رسالة مؤثرة لأسرته قائلًا:"شكرًا للسيدة اللي بتفرح أكتر مني، زوجتي منى، وكريم ونور وزياد النبوي، أنتم أهم الحواديت في حياتي."

"أتقدم بالشكر لأساتذتي وزملائي في الفن"

وأعرب الفنان عن امتنانه لأساتذته وزملائه في الوسط الفني، قائلًا:"شكرًا لكل أساتذتي في أكاديمية الفنون، ولكل من تعلمت منهم واستمتعت بالعمل معهم من عظماء السينما مثل محمود ياسين، نور الشريف، يسرا، محمود حميدة، أحمد السقا، ليلى علوي، وخالد الصاوي".

كما خصّ بالشكر الفنانة الراحلة فاتن حمامة، قائلًا:"شكرًا للفنانة الكبيرة فاتن حمامة، ولكل الجيل اللي سبقنا لأنهم مصدر الإلهام لجيلنا، وخلقوا قوة ناعمة لمصر".

خالد النبوي:"شكرًا ليوسف شاهين وصلاح أبو سيف.. علموني معنى الفن الحقيقي"

لم ينسَ النبوي الإشادة بأساتذته الكبار قائلًا:"شكرًا لأسطورة السينما المصرية والعربية، الملهم الكبير يوسف شاهين، ولأستاذي صلاح أبو سيف، اللي علّمني إن الفيلم التاني أهم من الأول، والمواطن مصري كان معاه".

وأضاف:"ماكانش في بالي إن تقديري ييجي في وجود أستاذي الكبير المخرج محمد عبد العزيز، اللي بشكره من قلبي".

خالد النبوي: "كن مختلفًا.. ولا تنتظر التقدير"

وجّه النبوي رسالة لزملائه الفنانين قائلًا:"أقول لزملائي: كن مختلفًا، ولا تستنى أي تقدير. الفن الحقيقي بيعيش لوحده، والجمهور هو اللي بيمنحه الخلود".

خالد النبوي: "أحلى حدوتة كتبها المواطن الفلسطيني"

اختتم كلمته برسالة إنسانية مؤثرة عن القضية الفلسطينية، قائلًا:"ولا أنسى أبدًا أحلى حدوتة بيكتبها المواطن الفلسطيني، اللي بيثبت لنا كل يوم إن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. كانت تُسمى فلسطين.. وصارت تُسمى فلسطين".

