رئيسة المكسيك تستبعد أي عمل عسكري أمريكي ضد بلادها بعد مكالمة مع ترامب

قالت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، إنه تم استبعاد أي عمل عسكري أمريكي ضد المكسيك، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجرتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الاتصال بين ترامب ورئيسة المكسيك

وأضافت رئيسة المكسيك، أن الاتصال الهاتفي مع ترامب تناول عددًا من القضايا الثنائية، مؤكدة أن الحوار كان واضحًا وأسهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بتصريحات أو تكهنات حول تحركات عسكرية محتملة من جانب الولايات المتحدة.



وأوضحت شينباوم، أن المكالمة مع ترامب أكدت أهمية التواصل المباشر والدبلوماسي بين البلدين، مشددة على أن المكسيك تتمسك بحل أي خلافات عبر الحوار والاحترام المتبادل، وليس من خلال التهديد أو التصعيد.



رئيسة المكسيك: العلاقات المكسيكية الأمريكية في إطار التعاون لا المواجهة



ويأتي هذا التصريح في ظل متابعات إعلامية لتصريحات سابقة أثارت جدلًا واسعًا بشأن طبيعة العلاقات بين واشنطن ومكسيكو، لا سيما فيما يتعلق بملفات الأمن والهجرة والحدود.



وأكدت رئيسة المكسيك أن بلادها تسعى إلى علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون المشترك، مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية.

في وقت سابق، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحًا مثيرًا للجدل، مؤكدًا أنه لا يمانع اللجوء إلى القصف داخل الأراضي المكسيكية لاستهداف عصابات المخدرات، إذا تطلّب الأمر حماية الأمن القومي الأمريكي.

