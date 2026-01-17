السبت 17 يناير 2026
ثقافة وفنون

بعد ضربها للص، إسقاط تهم الاعتداء عن الممثلة الكورية نانا

أعلن مركز شرطة "غوري" بمقاطعة "جيونجي" في كوريا الجنوبية، رسميًّا، قراره بإغلاق ملف التحقيق وإسقاط التهم الموجهة ضد المغنية والممثلة نانا، وذلك في القضية المتعلقة بإصابة شخص اقتحم منزلها، مؤكدًا أن تصرفها جاء في إطار الدفاع عن النفس.

 

لص يقتحم منزل الممثلة نانا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 30 نوفمبر 2025، عندما تعرض منزل "نانا" الكائن في مدينة "غوري" لاقتحام من قبل شخص مسلح، مما أدى إلى إصابة الفنانة ووالدتها بجروح، ورغم طبيعة الموقف المروعة، أبدت "نانا" ووالدتها شجاعة كبيرة في التصدي للمعتدي ومقاومته حتى تمكنتا من إخضاعه والسيطرة عليه قبل استدعاء الشرطة.

وعقب إلقاء القبض على المقتحم بتهمة محاولة السطو والاعتداء الجسدي، حاول الأخير تصعيد الموقف قانونيًّا عبر رفع دعوى مضادة ضد "نانا"، زاعما تعرضه لإصابة في منطقة الذقن أثناء العراك الذي دار بينهم.

وبعد مراجعة دقيقة لملابسات الحادثة، حسمت شرطة "غوري" قرارها مساء أمس الموافق 16 يناير الجاري، مبرئة الفنانة من أي مسؤولية قانونية، حيث خلصت التحقيقات إلى أن أفعالها كانت ضرورية لحماية حياتها وحياة والدتها، وتندرج تحت بند "الدفاع عن النفس".

 

نانا توجه رسالة للجمهور

وفي رسالة وجهتها لجمهورها تعقيبا على التطورات القانونية للحادثة، قالت الممثلة الكورية: "لن أسمح لهذا الموقف بأن يكسرني، سأعتني بنفسي جيدا حتى لا أهتز بسبب ما حدث، لذا أرجو منكم ألا تقلقوا كثيرا".

الممثلة نانا نانا لص يقتحم منزل الممثلة نانا
