لص يلاحق الفنانة الكورية "نانا" قضائيا بعد فشله في سطو مسلح على منزلها

في تطور مفاجئ ومثير للجدل، واجهت الفنانة الكورية "نانا" دعوى قضائية مضادة حركها ضدها الشخص الذي حاول السطو على منزلها تحت تهديد السلاح في وقت سابق، مدعيا تعرضه لإصابات أثناء مقاومتها له.

الممثلة نانا توقف لص بمهارتها القتالية

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 15 نوفمبر 2025، حين أعلن مركز شرطة "غوري" عن توقيف رجل في الثلاثينيات من عمره، إثر اقتحامه منزل الفنانة نانا، وأفادت التحقيقات حينها أن الجاني هدد الفنانة ووالدتها بسلاح أبيض مطالبا إياهما بالمال، إلا أن نانا ووالدتها أبدتا مقاومة شجاعة تمكنتا خلالها من السيطرة عليه حتى وصول السلطات.

ورغم نجاحهما في التصدي له، أكدت وكالة "SUBLIME" أن الفنانة ووالدتها تعرضتا لإصابات جسدية جراء الاعتداء، فيما حسمت الشرطة الجدل في ذلك الوقت باعتبار الإصابات التي لحقت باللص ناتجة عن "دفاع شرعي عن النفس".

دعوى قضائية نتيجة الدفاع عن النفس

وبحلول اليوم، 2 يناير، كشفت تقارير إعلامية أن الجاني قرر رفع دعوى قضائية ضد نانا، متهما إياها باستخدام القوة المفرطة ضده أثناء الحادثة، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة للضغط على الفنانة أو استغلال صفتها كشخصية عامة.

رد وكالة SUBLIME

سارعت وكالة "SUBLIME" بإصدار بيان رسمي شديد اللهجة للرد على هذه التطورات، جاء فيه "نود توضيح موقفنا تجاه التقارير المتداولة اليوم بشأن فنانتنا نانا. لقد أثبتت التحقيقات الشاملة بما لا يدع مجالا للشك الجرائم التي ارتكبها المعتدي، والتي تسببت في أذى جسدي ونفسي بليغ لنانا وعائلتها، لا تزال آثاره قائمة حتى اللحظة.

ومن المؤسف أن يقوم الجاني، دون أدنى شعور بالندم، بتقديم شكوى كيدية ضد الضحية، مستغلا مكانتها العامة لتعريضها لأذى ثانوي وتشويه صورتها. ونؤكد أن حماية فنانينا هي أولويتنا القصوى، لذا سنباشر فورا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد الجاني، وسنتابع القضية حتى النهاية لضمان إنصاف فنانتنا."

