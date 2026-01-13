الثلاثاء 13 يناير 2026
ثقافة وفنون

رسميا.. زوي سالدانا أعلى ممثلة تحقيقًا للإيرادات في التاريخ

زوي سالدانا، فيتو
زوي سالدانا، فيتو
تجاوزت الممثلة  زوي سالدانا ، رسميا زميلتها سكارليت جوهانسون، لتصبح رسميا أعلى ممثلة تحقيقًا للإيرادات على الإطلاق في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعد طرح فيلم AVATAR: FIRE AND ASH، في صالات السينما.

وارتفعت إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH، إلى مليار دولار، في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من عرضه في صالات السينما، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا.

وطرح رسميا فيلم Avatar: Fire and Ash، للمشاهدة  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

وكشفت تقارير صحفية، أن ميزانية الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar، بلغت 400 مليون دولار.

كاميرون: “Avatar: Fire and Ash” سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من السلسلة

أكد المخرج جيمس كاميرون أن فيلم “Avatar: Fire and Ash”، سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من سلسلة Avatar.

وأوضح كاميرون، أن الجزئين الرابع والخامس من سلسلة أفلام Avatar، سيشكلان ملحمة جديدة مستقلة داخل العالم نفسه، مع قصة واتجاه مختلفين عن الثلاثية الأولى.

جميس كاميرون يكشف حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

وأكد المخرج  جيمس كاميرون، أنه لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي المُولِّد، في صناعة فيلم "AVATAR: FIRE AND ASH’".

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "لستُ سلبيًا بشأن الذكاء الاصطناعي المُولِّد، أردتُ فقط الإشارة إلى أننا لا نستخدمه في أفلام "أفاتار".

