جهود مكثفة لتطوير الخدمات بقرى واحة الداخلة في الوادي الجديد

18 حجم الخط

تواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف العمل بالقرى التابعة للمركز لضمان جودة المرافق العامة وتحقيق الانضباط في كافة القطاعات الخدمية.

وفي هذا السياق نفذ مركز الداخلة، سلسلة من الأنشطة والجهود الميدانية الموزعة على قرى المركز وذلك في إطار حرص الوحدة المحلية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والقرى.

خدمات متنوعة بالعاصمة “مدينة موط”

تواصل فرق النظافة بالوحدة المحلية لمركز الداخلة تنفيذ حملات النظافة اليومية بمدينة موط، حيث شهد طريق موط - الشيخ والي بمدخل مدينة موط من الناحية الشرقية اليوم أعمال رفع للقمامة والمخلفات والأتربة والتراكمات ، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مستمرة للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار تحسين المظهر الحضاري لمدينة موط، نفذت الوحدة المحلية لمركز الداخلة حملة تحسين بيئة بطريق موط - الشيخ والى بمدخل مدينة موط من الناحية الشرقية وكذلك بحي 25 يناير بمدينة موط، إضافة إلى نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

توفير السلع الغذائية الطازجة

يواصل مركز الداخلة جهوده لتوفير احتياجات الأهالي من الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن الطازجة، وذلك من خلال منفذ البيع التابع للوحدة المحلية بحي الجناين بمدينة موط، ويتم ضخ كميات كبيرة من هذه السلع بشكل يومي، وبأسعار تنافسية ومخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان وصول سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وفي إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة " سوق اليوم الواحد" بمدينة موط، وذلك بالسوق الحضاري بجوار موقف القرى بالخط الغربي.

الوحدة المحلية لقرى أسمنت

قامت الوحدة المحلية لقرى أسمنت بالمرور والمتابعة على منفذ تحصيل رسوم مقابل الخدمات، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل من انضباط والتزام والعمل بالإجراءات المالية الصحيحة في تحصيل ايرادات الدولة وتنمية مواردها.



ونفذت الوحدة المحلية لقرى أسمنت سوق «اليوم الواحد» بقرية أسمنت، وهو يوم الخميس من كل أسبوع، لتوفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بأسعار تنافسية بين البائعين، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في خفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، كما قامت الوحدة المحلية لقري اسمنت اليوم بري الأشجار بسيارة المياه للأشجار التي ليس لها شبكة ري بالتنقيط للحفاظ على استمرار البيئة الخضراء نقية الهواء حضارية.

الوحدة المحلية لقرى القلمون

نفذت الوحدة المحلية لقرى القلمون، أعمال ردم وتسوية وتوسعة مدخل الوحدة المحلية لقرى القلمون، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة الدخول والخروج، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوحدة المحلية لقرى الصحوة

وفرت الوحدة المحلية لقرى الصحوة بالداخلة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال منفذ الوحدة المحلية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الوحدة المحلية لقرى المعصرة

قامت الوحدة المحلية لقرى المعصرة بتشوين ناتج الحفر على الطريق العام، إلى جانب تنفيذ أعمال توسعة وتسوية الطبانات على جانبي الطريق، وذلك في إطار تحسين حالة الطريق وتسهيل حركة السير ورفع مستوى السلامة المرورية.

الوحدة المحلية لقرى الجديدة

نفذت الوحدة المحلية لقرى الجديدة، أعمال ترميم وإصلاح الحفر بالطريق الرئيسي بمدخل قرية الجديدة، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية وتيسير حركة السير للمواطنين.

الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب

نفّذ مركز الإعلام بالداخلة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، ندوة بجمعية تنمية المجتمع بغرب الموهوب بعنوان: «الوعي الديني ودوره في تعزيز الصحة الوقائية للأسرة»، وذلك بحضور مدير إدارة الأوقاف بغرب الموهوب وممثلي وحدة التضامن الاجتماعي بغرب الموهوب، وتناولت الندوة أهمية الوعي الديني في دعم السلوكيات الصحية السليمة، ودوره في تعزيز مفاهيم الوقاية والحفاظ على صحة الأسرة، في إطار جهود التوعية المجتمعية وبناء أسرة سليمة ومجتمع صحي.

الوحدة المحلية لقرى الراشدة

وفرت الوحدة المحلية لقرى الراشدة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال منفذ الوحدة المحلية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الوحدة المحلية لقرى العوينة

قامت الوحدة المحلية لقرى العوينة بتركيب وصيانة كشافات الإنارة بشوارع قرية العوينة، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة وتحسين مستوى الأمان والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة جهودها اليومية في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، نحو تحسين مستوى المرافق، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.