إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مباراة نيجيريا بسبب الإصابة

 كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن إصابة أحمد فتوح لاعب المنتخب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السنغال، وبالتالي غيابه رسميا عن مباراة نيجيريا.

كما يغيب ياسر إبراهيم بسبب آلام أسفل الظهر.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا، غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب 

وعلى جانب آخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

الجريدة الرسمية