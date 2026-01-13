الثلاثاء 13 يناير 2026
مصطفى الشاذلي رئيسا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني

د. مصطفى إبراهيم
د. مصطفى إبراهيم الشاذلي
أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور مصطفى إبراهيم علي الشاذلي رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الأكاديمية والطبية، وتعزيز كفاءة الأداء العلمي والإداري داخل الكلية، باعتبارها قلعة الطب في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يأتي في ضوء ما يتمتع به الدكتور مصطفى الشاذلي من كفاءة علمية وخبرة أكاديمية وطبية متميزة، وسجل مهني حافل في مجال الأمراض الصدرية، بما يؤهله لقيادة القسم خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق،  أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا باختيار القيادات الأكاديمية القادرة على مواكبة التطورات العلمية والطبية الحديثة، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والطاقات البشرية المتاحة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل كلية طب قصر العيني، وتهيئة بيئة تعليمية وبحثية محفزة للطلاب والباحثين، تدعم الإبداع والتميز، وتعزز مكانة الكلية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

