ثقافة وفنون

نار بلا شرار، رواية جديدة لـ خولة حمدي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية " نار بلا شرار" للروائية خولة حمدي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 21 يناير الجاري وحتى الـ 3 من شهر فبراير المقبل.

رواية نار بلا شرار 

وصدرت دار كيان للنشر الرواية بقولها:" قد يكون في نظرهم رومانسيًا ميؤوسًا منه، لكنّه يرفض أن يستسلم للعجز. لن يكون مُخلِّصًا لأحد، فقد قبِل المهمّة من أجلها. لن يتحمّل مسؤوليّة قوم رضي بالانتماء إليهم فقط إكرامًا لها! وما الذي يُبقيه على الجزيرة ويحجزه في تلك البقعة من الأرض إن لم يكن معها؟ أيّ معنى لكلِّ ما أقدم عليه خلال الشّهر المنصرم إن كان سيفقدها في نهاية الأمر؟
إنّ اللّحظة التي يعلن فيها استسلامه وتوقّفه عن المحاولة ستكون أوان فكِّ ارتباطه بـ"آرا" وسكَّانها لا محالة. 

وما الذي سيبقيه مع هؤلاء القوم بعد الآن، إن لم يكن أمله في عودتها؟ سيكون عليه الانطلاق نحو آفاق بعيدة ثانية، فربّما تلتقي سُبُلهما في أرض أخرى وزمن آخر.

خولة حمدي

أما عن الكاتبة خولة حمدي فهي من مواليد تونس العاصمة سنة 1984، متحصلة على شهادات في الهندسة الصناعية ودكتوراه في بحوث العمليات من جامعات فرنسية. تعمل حاليا كأستاذة جامعية في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. 

صدر لها العديد من الأعمال عن دار كيان للنشر والتوزيع، وهي "في قلبي أنثى عبرية" 2012، غربة الياسمين 2014، أن تبقى 2016، أين المفر 2017، أرني أنظر إليك 2020، ياسمين العودة 2021، ياسمين أبيض 2023، سماء بلا ضياء 2025، إعصار بلا قرار 2025.

