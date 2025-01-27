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ثقافة وفنون

الغائب الحاضر، أحمد خالد توفيق في مقدمة جناح "كيان" بمعرض الكتاب 2025

جناح دار كيان للنشر،
جناح دار كيان للنشر، فيتو

في لفتة مميزة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، أقدمت دار كيان للنشر على وضع مجسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق في مقدمة جناح الدار بصالة 2 بالمعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

أعمال أحمد خالد توفيق 

ويضم الجناح مجموعة متنوعة من أعمال وكتابات الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تحظى بإقبال واهتمام العديد من زوار وجمهور المعرض من محبي الراحل. 

مسيرة أحمد خالد توفيق 

وتوفي في عام 2018، أحمد خالد توفيق، الطبيب والأديب الشهير،  وأول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب، والفنتازيا، والخيال العلمي والملُقب بـ«العراب».

 وبدأت رحلة أحمد خالد توفيق الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت، فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا، واستقبالًا جيدًا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995، وسلسلة سفاري عام 1996. في عام 2006، سلسلة دبليو دبليو دبليو.

 

ألف أحمد توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها رواية يوتوبيا عام 2008، وقد تُرجمت إلي عدة لغات، وأُعيد نشرها في أعوام لاحقة. وكذلك رواية السنجة التي صُدرت عام 2012، ورواية مثل إيكاروس عام 2015. ثم رواية في ممر الفئران التي صُدرت عام 2016، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل: قصاصات قابلة للحرق، وعقل بلا جسد، والآن نفتح الصندوق التي صُدرت على ثلاثة أجزاء.

 اشتهر أيضًا بالكتابات الصحفية، فقد انضم عام 2004 إلي مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، وكذلك كانت له منشورات عبر جريدة التحرير والعديد من المجلات الأخرى، وكان له أيضًا نشاط في الترجمة، فنشر سلسلة رجفة الخوف، وهي روايات رعب مُترجمة، وكذلك ترجم رواية نادي القتال الشهيرة من تأليف تشاك بولانيك، وكذلك ترجمة رواية ديرمافوريا عام 2010، وترجمة رواية عداء الطائرة الورقية عام 2012، وترجمة تشي جيفارا: سيرة مصورة عام 2018.

استمر نشاطه الأدبي مع مزاولته مهنة الطب، فقد كان عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في كلية الطب «جامعة طنطا»، وتوفي في 2 أبريل 2018 عن عمر يناهز 55 عامًا، على أثر أزمة صحية مفاجئة.

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