الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
18 حجم الخط
ads

عقد محمد جبران وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج لمتابعة تنظيم تشغيل العمالة المصرية.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم ملف إلحاق العمالة المصرية بالخارج وضمان حقوق العمال.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى المعوقات والتحديات والملاحظات التي طرحها أصحاب الشركات بشأن الإجراءات والتنظيمات المرتبطة بالعمالة، مؤكدًا أن وزارة العمل تولي هذا الملف أهمية خاصة.

 

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة لإلحاق العمالة، وعدم السماح بأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

وأكد جبران أن الوزارة مستمرة في المتابعة الدورية لهذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط المنظومة، ودعم الشركات الجادة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحاق العمالة بالخارج الحاق العمالة المصرية تشغيل العمالة المصرية محمد جبران وزير العمل وزارة العمل وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بموقع مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد

حصاد وزارة العمل 2025، توفير مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها.. صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ.. إنفاق مليار و542 مليونًا للعمالة غير المنتظمة

وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

قناة السويس ليست للبيع، خبير اقتصادي يفجّر الجدل حول مقترح تصفير الديون (فيديو)

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

وديا، غزل المحلة يفوز على "السرو" استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

الأهلي يدخل في مفاوضات رسمية لضم مهاجم الترجي الجرجيسي

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية