تغير لون البراز، متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي استشارة الطبيب؟

من المعتاد أن يكون لون البراز بدرجات البني المختلفة، لذا قد يثير ظهور اللون الأخضر المفاجئ تساؤلات وقلق لدى الكثيرين، ومع ذلك، فالتغير في اللون ليس بالضرورة مؤشر على خطر صحي، بل هو انعكاس لعمليات كيميائية أو غذائية تحدث داخل الأمعاء

فدرجة لون البراز تختلف من يوم لآخر، حيث تتنوع الأسباب بين النظام الغذائي، والأدوية، أو بعض الحالات الصحية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

أسباب ظهور البراز باللون الأخضر

توجد مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى هذا التحول اللوني، أبرزها:

1. النظام الغذائي

يعد الطعام السبب الأكثر شيوعًا، خاصة عند تناول الخضروات الورقية الغنية بمادة "الكلوروفيل" مثل البروكلي، الكرنب، والسبانخ. كما تشمل القائمة أطعمة أخرى مثل:

الفواكه الخضراء (الأفوكادو، التفاح الأخضر، الشمام).

الفواكه الزرقاء أو الأرجوانية (مثل التوت الأزرق).

الأعشاب (البقدونس، الكزبرة، الريحان).

بذور القنب، الفستق، وشاي "الماتشا".

وعادة ما يختفي هذا اللون خلال يوم أو يومين من توقف تناول هذه الأطعمة.

2. الأصباغ الغذائية

الألوان الاصطناعية المستخدمة في الحلويات والمشروبات (مثل كعك المناسبات ذي اللون الأخضر الزاهي) قد تترك أثر واضح، كما أن الأصباغ الزرقاء أو الأرجوانية قد تتفاعل مع العصارات الهضمية وتنتج لونًا يميل إلى الخضرة.

3. الأدوية والمضادات الحيوية

يمكن للمضادات الحيوية أن تغير توازن "الفلورا" (البكتيريا النافعة) في الأمعاء، مما يؤثر على عملية الهضم ويغير لون المخرجات، كما قد تسبب بعض الأدوية اضطراب في المعدة يؤدي إلى إسهال محمل بالعصارة الصفراوية الخضراء.

4. العدوى والالتهابات

قد يكون اللون الأخضر علامة على الإصابة بعدوى بكتيرية (مثل السالمونيلا أو الإي كولاي)، أو عدوى فيروسية (نوروفيروس)، أو طفيليات (مثل الجيارديا)، وتؤدي هذه الإصابات غالبًا إلى "اندفاع" سريع للعصارة الصفراوية قبل امتصاصها، مما ينتج إسهال أخضر اللون.

5. أمراض الجهاز الهضمي

في حالات معينة، قد يكون اللون الأخضر عرض لمشاكل مزمنة مثل:

متلازمة القولون العصبي (IBS).

التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

كما قد يلاحظ الأشخاص الذين خضعوا لعملية استئصال المرارة زيادة مؤقتة في تدفق العصارة الصفراوية، مما يؤدي لنتائج مشابهة.

متى يجب عليك القلق؟

يعد تغير اللون دون وجود أعراض أخرى غالبًا ما يرتبط بما تم تناوله، لكن، يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا استمر اللون الغريب لفترة طويلة أو ترافق مع الأعراض التالية:

آلام شديدة في البطن.

فقدان غير مبرر للوزن.

وجود نزيف أو دم في البراز.

حمى أو قيء مستمر.

ميل لون البراز إلى الشحوب الشديد (الباهت).

