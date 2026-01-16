أكاديمية الفنون بروما تستقبل الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة رانيا يحيى مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، الحاصلين على جائزة الدولة للإبداع الفني، والذين تم إيفادهم إلى جمهورية إيطاليا – روما، لقضاء فترة المنحة الممتدة لمدة ستة أشهر، يتم خلالها التعرف على الثقافة الأوروبية واكتشاف عوالم جديدة لتخصصاتهم الفنية.

أكاديمية روما تعزز التبادل الثقافى

وفي هذا السياق، قامت إدارة الأكاديمية المصرية للفنون في روما خلال الفترة الماضية بالتواصل مع عدد من المؤسسات الإيطالية، من جامعات وكليات فنية، لترتيب الإجراءات الخاصة بتسجيل بعض الدارسين في مراحل دراسية متقدمة، بما يسهم في نقل الخبرات الأوروبية، ولا سيما الإيطالية، إليهم بشكل أكاديمي منظم، يفتح أمامهم آفاقًا أرحب لعملية الإبداع الفني، مع الحفاظ على الهوية المصرية المتميزة. بالإضافة لما قامت به الأكاديمية من تنسيق مع الأكاديميات المجاورة لفتح شراكات عمل وتعاون مع الطلاب الأوروبيين في الأكاديميات الأخرى وأيضا طلاب بعض الجامعات الأوروبية لتعزيز التواصل الطلابي ونقل الخبرات في إطار التبادل الثقافي من مصر والدول الأوروبية.

الفائزون بجائزة الدولة للإبداع الفني

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني كالتالى: تريز أنطون لويس في مجال النحت، وأميرة حسني عبد الحليم في مجال الخزف، ومحمد عادل أحمد في مجال الإخراج المسرحي، ومدورنا باسم في مجال التمثيل المسرحي، ومصطفى ربيع صديق سليمان في مجال التصوير الزيتي، ويحيى ناجي شعبان في مجال الإخراج السينمائي، ومريم أشرف أحمد علي في مجال الجرافيك.

كما اجتمعت بهم مديرة الاكاديمية لوضع القواعد المنظمة خلال الفترة المقبلة، ورحبت بهم وبلغتهم بكافة سبل المساندة من قبل إدارة الأكاديمية لتوفير إقامة مناسبة ودراسة ميسرة تنعكس على ابداعاتهم الفنية، كما اصطحبتهم في جولة داخل كافة أروقة الأكاديمية، وعبر الدارسون عن سعادتهم بتواجدهم داخل هذا الصرح الثقافي والفني المصري المتفرد.

