الرداد وباسم يوسف في لحظة عفوية فوق السحاب تشعل منصات التواصل الاجتماعي

خالد يوسف وحسن الرداد
خالد يوسف وحسن الرداد
تصدر الفنان حسن الرداد منصات التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، بعدما شارك جمهوره ومتابعيه لحظة عفوية جمعته بالإعلامي باسم يوسف.

 اللقاء الذي جاء بمحض الصدفة، كشف عن علاقة الصداقة والود التي تجمع بين النجمين بعيدًا عن أضواء الكاميرات والبلاتوهات.

لقاء فوق السحاب

عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر الرداد صورة تجمعه بباسم يوسف من داخل مقصورة إحدى الطائرات.

وظهر الثنائي بابتسامة عريضة تعكس الأجواء الإيجابية للرحلة، وعلق الرداد على الصورة بكلمات مليئة بالمحبة قائلًا: "أحلى صدفة مع أحلى باسم في الدنيا".

ولم تمر دقائق قليلة حتى انهالت تعليقات الجمهور والمتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهذا اللقاء غير المتوقع، متسائلين عن وجهة الثنائي وما إذا كان هناك عمل فني أو مشروع يجمعهما قريبًا، أم أنها مجرد صدفة عابرة في رحلة سفر.

غموض وتخمينات مع محمود سعد

من ناحية أخرى، لم يكن حسن الرداد هو الوحيد الذي التقى بباسم يوسف مؤخرًا؛ فقد أشعل باسم فتيل الفضول لدى متابعيه بنشر صورة أخرى جمعته بالإعلامي القدير محمود سعد.

باسم يوسف، الذي يجيد دائمًا لفت الأنظار، لم يكتفِ بنشر الصورة بل أرفقها بعبارة تفاعلية أثارت حيرة الجمهور، حيث كتب: "حزروا فزروا، إحنا فين؟" (Guess where we are).

هذا التساؤل فتح باب التكهنات على مصراعيه، حيث بدأ المتابعون في التخمين، فمنهم من رجح وجودهم في مهرجان دولي، ومنهم من توقع تصوير حلقة خاصة تجمع بين مدرسة "التوك شو" الساخرة ومدرسة "الدردشة" الإنسانية التي يمثلها محمود سعد.

