الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تصادم ترام الرمل بسيارة ملاكي في الإسكندرية

تصادم ترام وسيارة
تصادم ترام وسيارة بالإسكندرية، فيتو
شهدت منطقة سان ستيفانو شرق الإسكندرية، تعطل الحركة المرورية بعد حادث تصادم  ترام الرمل مع سيارة ملاكي، وتسببت سرعة الترام في اختراق المزلقان بالمحطة السابقة لمحطة سان ستيفانو،  أثناء مرور السيارة الملاكي.

وأوضحت هيئة النقل العام، أنه صدم  ترام سيارة ملاكي تقودها سيدة عند المزلقان أثناء مروره مسرعا، فقام سائق الترم بسحب السيارة لحرم السكة الخاص بالترام.

وأكدت الهيئة أنه تم إبرام محضر تصالح بين الطرفين، وجار إنهاء الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية