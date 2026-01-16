الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

أمريكا تنتقد جنوب أفريقيا بسبب إيران

البحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة انتقدت جنوب أفريقيا على سماحها لإيران بالمشاركة في مناورات بحرية قبالة سواحل كيب تاون.

ومن جانبها، أفادت السفارة الأمريكية في منشور لها على منصة "إكس" بأن "إشراك إيران في تدريبات مشتركة، بأي صفة، يقوض الأمن البحري والاستقرار الإقليمي".

وأضافت السفارة الأمريكية: "لا يمكن لجنوب إفريقيا أن تلقي محاضرات على العالم بشأن العدالة بينما تقيم علاقات ودية مع إيران".

مناورة بحرية في جنوب إفريقيا 

وكانت سفن حربية تابعة لبعض أعضاء مجموعة دول بريكس النامية، بما في ذلك إيران وروسيا والصين، قد وصلت إلى المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا الأسبوع الماضي لإجراء مناورات بحرية استمرت حتى اليوم الجمعة.


ومجموعة "بريكس" هي تحالف اقتصادي وسياسي يجمع بين خمس دول ناشئة في العالم هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ويعد البيان الأمريكي شديد اللهجة أحدث انتقاد لجنوب إفريقيا من ثاني أكبر شريك تجاري لها، والذي تكافح معه جنوب إفريقيا لإصلاح العلاقات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت جنوب إفريقيا بسبب سوء معاملة الأخيرة للأقلية البيضاء الأفريكان مما دفع ترامب إلى الأمر بوقف المساعدات لجنوب إفريقيا. ونفي رئيس جنوب إفريقيا ذلك.

وكما انتقدت واشنطن بشدة جنوب إفريقيا لرفعها دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

أمريكا إيران جنوب أفريقيا الولايات المتحدة افريقيا

الجريدة الرسمية