أوسيمين: التحكيم في مباراة المغرب كان سيئًا وفخور بمنتخب نيجيريا

أعرب فيكتور أوسيمين، نجم منتخب نيجيريا عن شعوره بالفخر بسبب الأداء الذي قدمه فريقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وانتقد أوسيمين بقوة الأداء التحكيمي بقيادة الحكم الغاني دانيال لاريا، في مباراة منتخب نيجيريا أمام المغرب، مُشيرًا إلى أنه كان سيئًا للغاية.

وقال فيكتور أوسيمين في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي بوست النيجيرية: “لم تكن المباراة مُرضية من ناحية التحكيم؛ لقد كان سيئًا للغاية”.

وأضاف مهاجم جالاتا سراي التركي: “أتقدم بأحر التهاني لمنتخب المغرب وجماهيره على التأهل إلى الدور النهائي من كأس أفريقيا 2025”.

وأتم فيكتور أوسيمين تصريحاته قائلًا: “أنا فخور أيضًا بفريقي لما قدمناه من أداء قتالي أمام منتخب قوي”.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام غدا السبت مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الدار البيضاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره النيجيري، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025.

