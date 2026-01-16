الجمعة 16 يناير 2026
التفاصيل الكاملة لطلب مناقشة بالشيوخ عن انتشار ورد النيل بالترع والمصارف

ورد النيل
ورد النيل
تشهد الجلسات العامة  لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة  طلب مناقشة مقدم من الدكتور محمود صلاح، والموجه لوزير الموارد المائية والري، بشأن الانتشار المتزايد لنبات  ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة.

خطورة ورد النيل في إهدار المياه 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ورد النيل من أخطر النباتات المائية الغازية، إذ يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة زيادة معدلات البخر.

ورد النيل يعيق حركة المياه داخل الترع والمصارف

وأشار النائب، إلى أنه يعيق حركة المياه داخل الترع والمصارف، وما يترتب على ذلك من تراجع كفاءة الري الزراعي وتأثر الرقعة الزراعية.

ورد النيل يساهم في انتشار الحشرات الناقلة للأمراض 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار ورد النيل، يمثل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقواقع الناقلة للأمراض، ويؤدي إلى تلوث المياه، ويزيد من أعباء تطهير المجاري المائية، بما يُحمل الدولة تكاليف مالية باهظة سنويًا.

خطة الحكومة لمواجهة انتشار ورد النيل

وقال النائب: وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بملف الأمن المائي وترشيد استخدام الموارد المائية، وفي إطار رؤية مصر ۲۰۳۰، يثار التساؤل حول الخطة الحالية لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة انتشار ورد النيل، وبحث إمكانية الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل بدلا من اعتباره عبئًا، في مجالات الطاقة الحيوية أو الأعلاف أو الصناعات البيئية.

