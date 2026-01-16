الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية: رقمنة الخدمات القنصلية تحقق طفرة في سرعة إصدار جوازات السفر للمصريين بالخارج

وزارة الخارجية المصرية
تواصل وزارة الخارجية تنفيذ خطوات عملية لتطوير منظومة الخدمات القنصلية ورفع كفاءتها.

ويأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية بـرقمنة الخدمات الحكومية، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج على مدار العام الماضي لتسريع وتيرة تقديم الخدمات القنصلية، بما يسهم في التيسير على الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطها بالوطن.

ومنذ إطلاق عملية رقمنة إصدار جوازات السفر للمصريين في مختلف دول العالم مطلع عام 2025، من خلال مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بـ وزارة الخارجية، حققت الوزارة طفرة ملموسة في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإصدار جوازات السفر وتسليمها للمواطنين، حيث تم اختصار المدة من عدة أشهر إلى أيام معدودة في عدد من الدول، من بينها دول الخليج العربي.

كما شهد العام الماضي البدء في رقمنة عدد من الخدمات القنصلية الأخرى، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، حيث شرعت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج في إدراج إصدار أوراقي ثبوتية إضافية ضمن اختصاصات مركز إصدار جوازات السفر المميكنة، وفي مقدمتها إصدار شهادة الميلاد لأول مرة؛ الأمر الذي أسهم في تقليص مدة استخراج هذه الوثائق وتسليمها للمواطنين بالخارج.

وتواصل وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج جهودها لرقمنة كافة الخدمات القنصلية، في إطار عمل تكاملي يضم الوزارة ومكاتبها وبعثاتها القنصلية داخل وخارج البلاد، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المصريين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

الجريدة الرسمية