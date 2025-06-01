الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث سبل رقمنة الخدمات الحكومية وتأهيل الكوادر الشبابية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يبحث سبل رقمنة الخدمات الحكومية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس أحمد مهدي عضو مكتب تحقيق رؤية 2030 التابع لمجلس الوزراء السعودي مستشار التحول الرقمي بوزارة العدل السعودية، وأحد أبناء المحافظة الرواد في مجال تطبيقات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية؛ لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية أثناء افتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

وأعرب محافظ الوادى الجديد، عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة لرد الجميل وخدمة أبناء وطنه، مشيرًا إلى خطة المحافظة للتوسع في مجالات التحول الرقمي بما يسهم في حوكمة منظومة العمل وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة.

وأشار الزملوط، إلي أن التوسع في مجالات التحول الرقمي يسهم أيضًا في توفير فرص تدريب للطلاب والخريجين وتأهيلهم للعمل في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

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