شهيدة ومصابون، الاحتلال يواصل خروقاته بغزة رغم الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

استشهدت مواطنة فلسطينية، اليوم الجمعة، وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، فإن المواطنة الفلسطينية تبلغ من العمر 62 عاما، واستشهدت جراء إطلاق آليات الاحتلال النار بشكل عشوائي غربي خان يونس ووصولها إلى خيام النازحين.

مساء أمس الخميس، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة، شملت منزلا سكنيا في مخيم النصيرات وحاجزا شرطيا بمدينة غزة، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذي استشهدوا الخميس إلى عشرة أشخاص، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار

وواصلت سلطات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدخول رسميًّا في المرحلة التالية من خطة السلام في غزة، مؤكدًا دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية الوطنية وللجنة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

ترامب يعلن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

وجاء ذلك في بيان مطول أصدره ترامب بصفته "رئيس مجلس السلام"، وهو إطار يقوده ضمن مبادراته السياسية، حيث أشاد بالقادة الفلسطينيين الجدد في غزة، واصفًا إياهم بأنهم "ملتزمون التزامًا راسخًا بمستقبل سلمي".

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار أتاح لفريقه إيصال "مستويات قياسية وغير مسبوقة" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات وصلت إلى المدنيين "بسرعة ونطاق تاريخيين".

وأضاف: "حتى الأمم المتحدة أقرت بأن ما تحقق إنجاز غير مسبوق، وقد مهدت هذه النتائج الطريق للمرحلة التالية".

حكومة تكنوقراط فلسطينية في غزة

وفي ما يتعلق بإدارة القطاع، أكد ترامب دعمه لحكومة تكنوقراط فلسطينية تم تعيينها مؤخرًا، تعمل بدعم من ممثل سام لمجلس السلام، لتولي حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هذه القيادة "تسعى بجدية إلى مستقبل سلمي".

وفي المقابل، وجه الرئيس الأمريكي رسالة مباشرة إلى حركة حماس، مطالبًا إياها بالوفاء "الفوري" بالتزاماتها، وعلى رأسها إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي، والبدء دون تأخير في عملية نزع السلاح بشكل كامل.

تسليم أسلحة حماس

وكشف ترامب عن خطة قال إنها تحظى بدعم مصر وتركيا وقطر، وتهدف إلى التوصل إلى "اتفاق شامل" مع حماس لنزع السلاح، يشمل تسليم جميع الأسلحة وتفكيك الأنفاق في قطاع غزة.

وأضاف: "كما قلت سابقا، يمكن لحماس أن تفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وختم الرئيس الأمريكي بيانه بالقول "لقد عانى أهل غزة بما فيه الكفاية. الوقت الآن مناسب"، مرددا شعاره المعروف "السلام من خلال القوة".

