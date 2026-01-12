الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

اتحاد الدواجن يوضح حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

كتاكيت، فيتو
كتاكيت، فيتو
أسعار الدواجن، ردّ المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على الجدل المثار حول ارتفاع أسعار الكتاكيت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تداول أرقام تشير إلى صعود السعر من 8 جنيهات إلى 35 جنيهًا تزامنًا مع بداية العام الجديد.

رئيس اتحاد منتجي الدواجن: الكتكوت لم يصل إلى 35 جنيهًا والأسعار المتداولة غير دقيقة

وأكد العناني أن ما يتم تداوله بشأن وصول سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا غير صحيح، موضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين الأسعار المُعلنة على بعض المنصات، والأسعار الفعلية التي يتم البيع بها داخل السوق.

وأشار إلى أن أعلى سعر مُعلن وصل إلى 30 جنيهًا، بينما تراوح السعر الحقيقي للبيع ما بين 25 و28 جنيهًا.

السعر العادل للكتكوت 20 جنيهًا لتحقيق التوازن بين المربي والمستهلك

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن السعر العادل للكتكوت يجب أن يدور حول 20 جنيهًا، بما يضمن استمرارية الإنتاج دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

بيع الكتكوت بـ 8 و10 جنيهات كان خسارة مباشرة للمربين

وأشار العناني إلى أن الفترات التي تم فيها بيع الكتكوت بأسعار 8 و10 جنيهات كانت تمثل خسائر فادحة للمربين، ما أثر على دورة الإنتاج بالسوق، مؤكدًا أن الأسعار الحالية جاءت لتصحيح هذا الخلل.

اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار الحالية مستقرة ولا توجد مبالغة

وشدد رئيس الاتحاد على أن الأسعار المتداولة حاليًا لا تتضمن أي مبالغة، وأنها تعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق، خاصة مع تحسن معدلات الإنتاج.

توقعات بوفرة الإنتاج خلال رمضان واستقرار الأسعار الفترة المقبلة

واختتم العناني تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان، ستشهد وفرة في الإنتاج، الأمر الذي يسهم في استمرار استقرار الأسعار، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات والاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات المتخصصة.

