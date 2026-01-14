البيضاء بـ 78 جنيها، انخفاض أسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

18 حجم الخط

تنشر فيتو أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافطة البحيرة اليوم الأربعاء، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن انخفاضا في بعض الأسعار واستقرارا في الآخر.





انخفاض تدريجي في أسعار الدواجن باسواق البحيرة

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء متوسط سعر 78 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي في محافظة البحيرة سعر 100 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 155 جنيها والأبيض 130 للكيلو الواحد والبط السوداني 135 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيه والبط المولار 100 جنيه للكيلو الواحد والمسكوفي 130 جنيها، وسجلت ايضا الأرانب 125 جنيها وكيلو البانية بسعر 170 وأجنحة الدواجن بسعر 40 جنيها والكبد والقوانص 80 وزوج الحمام بسعر 150 جنيها.

