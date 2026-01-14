الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البيضاء بـ 78 جنيها، انخفاض أسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

أسعار الدواجن بالبحيرة،
أسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو
18 حجم الخط

تنشر فيتو أسعار الدواجن بالأسواق  بـ محافطة البحيرة اليوم الأربعاء، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن انخفاضا  في بعض الأسعار واستقرارا في الآخر.


 

انخفاض تدريجي في أسعار الدواجن باسواق البحيرة

 

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء متوسط سعر 78 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي في محافظة البحيرة سعر 100 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 155 جنيها والأبيض 130  للكيلو الواحد والبط السوداني 135 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيه والبط المولار 100 جنيه للكيلو الواحد والمسكوفي 130 جنيها، وسجلت ايضا الأرانب 125 جنيها وكيلو البانية بسعر 170 وأجنحة الدواجن بسعر 40 جنيها والكبد والقوانص 80 وزوج الحمام بسعر 150 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدواجن اسعار الدواجن البحيرة محافظة البحيرة أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة الأسواق

مواد متعلقة

استقرار أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة والبلطي يسجل 80 جنيها (فيديو)

انتشار موسع للمعدات بشوارع مدن البحيرة لرفع تجمعات مياه الأمطار (صور) 

طوارئ في البحيرة بعد سقوط أمطار غزيرة بدمنهور
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

رامي إمام يعلق على الجدل المثار بين شقيقه محمد وأحمد العوضي بسبب الأعلى أجرا

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بيان رسمي من جامعة الزقازيق بعد تداول فيديو مثير للجدل في كلية العلوم (فيديو)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

الكهرباء تفسر أسباب خصم 20 جنيها شهريا من الرصيد بالعدادات

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

والدي توفي وعليه دين ولا أستطيع سداده فماذا أفعل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية