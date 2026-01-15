مدرب الجيش: الفوز على الأهلي يمنحنا دفعة كبيرة وثقة قبل استئناف الدوري

18 حجم الخط

أعرب جمعة مشهور، المدير الفني لطلائع الجيش، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أنه انتصار مهم يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز.

وقال مشهور في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، إن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل مكسبًا حقيقيًا لجميع الأندية، خاصة أنها تتيح فرصة المنافسة على بطاقة المشاركة في كأس السوبر المصري.

وتابع: اللاعبين قدموا روحًا قتالية وأداءً مميزًا يستحقون عليه الإشادة، ومباريات كأس عاصمة مصر كانت أفضل إعداد ممكن للفريق قبل عودة الدوري، مؤكدًا أن الجهاز الفني استفاد منها في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

وكشف مشهور عن وجود نية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، موضحًا أنه لا توجد نية لرحيل أي لاعب عن صفوف طلائع الجيش، مع اقتراب النادي من التعاقد مع مهاجم من شمال إفريقيا لاستكمال احتياجات الفريق الهجومية.

نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وقلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان طلائع الجيش متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يعود ويسجل هدفين بالشوط الثاني ليحقق فوزا غاليا على النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 43 ترجم جراديشار سيطرة الأهلي بتسجيله الهدف الأول بتصويبة مميزة بوجه القدم الخارجي لتسكن شباك طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 59 أدرك طلائع الجيش التعادل عن طريق محمد عاطف من تصويبة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل فارس حاتم الهدف الثاني لـ طلائع الجيش بالدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-1، ويحصد فريق طلائع الجيش 3 نقاط غالية.

