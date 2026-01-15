رئيس شركة النظافة ببورسعيد يفاجئ حي الزهور بزيارة ميدانية (صور)

18 حجم الخط

أجرى حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النظافة ببورسعيد يرافقه عدد من أعضاء المجلس التنفيذي، زيارة ميدانية مفاجئة لعدد من الشوارع والمناطق بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وشملت الجولة المرور على شارع العبور ومحيطه، إضافة إلى المناطق المحيطة وأمام مدرسة علي بن أبي طالب، وعدد من الشوارع الأخرى داخل الحي، وذلك للوقوف على مستوى الأداء الفعلي ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

كما تم استدعاء مدير الوردية الليلية، مع توجيه فرق العمل بحي الزهور بسرعة تكثيف الأعمال ورفع المخلفات، بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وخلال الزيارة، قام رئيس شركة النظافة بالتأكد والاطمئنان على رفع المخلفات من تلك المناطق، كما وجه سيادته بسرعة التعامل مع أي تجمعات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن التواجد الميداني المفاجئ يمثل أحد أهم أدوات المتابعة والتقييم، ويعكس منهج العمل القائم على الانضباط والرقابة المستمرة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية كاملة والتزامًا صارمًا بخطط العمل ومعايير الجودة المعتمدة.

ومن جانبه أوضح أحمد شحاتة مدير إدارة الإعلام المركزية أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل نطاق الأحياء المختلفة بمحافظة بورسعيد.

