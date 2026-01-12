وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة الصيانة ورفع الكفاءة بالشروق

الإثنين 12 يناير 2026
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والصيانة ورفع الكفاءة ومنظومة النظافة بمدينة الشروق، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشروق

وقال وزير الإسكان: إن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشروق، وخاصة أعمال رفع كفاءة والصيانة ومنظومة النظافة على مستوى المدينة فيما يخص المحاور الرئيسية والطرق الداخلية بكافة عناصرها من زراعات وإنارة وتنسيق الموقع، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة له.
وتابع الوزير خلال الاجتماع الجهود المبذولة في ملف الصيانة الخاصة بالطرق والمحاور حيث يتم تنفيذ العديد من الأعمال ومنها المداخل الخاصة بالمدينة بالإضافة إلى الأعمال الجارية بمنظومة النظافة، حيث يتم المتابعة الدورية وتكثيف الأعمال لتحقيق المستهدف، كما تم استعراض مقترح مشروع حديقة ترفيهية بالمدينة.
وفي ختام الاجتماع، ووجه الوزير بوضع برنامج زمني لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للطرق بكافة عناصرها واستمرار المتابعة الدورية لمنظومة النظافة.

وكان قد عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشي السياحية بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.
واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المماشي السياحية في مدن "العاشر من رمضان ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات"، بجانب مقترح وتصور خاص بالمشروعات المقرر طرحها والتي  تضم مباني تجارية ومطاعم وغيرها، كما تضم مسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية وضع ضوابط لمشروعات المماشي السياحية بكافة المدن وعدم التسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.

كما عقد المهندس شريف الشربيني،  والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا آخر لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

