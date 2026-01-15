رئيس جهاز العلمين الجديدة يجتمع بالمكاتب الاستشارية لمتابعة تنفيذ المشروعات

18 حجم الخط

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، اجتماعًا موسعًا مع جميع المكاتب الاستشارية العاملة بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات، ودفع معدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد خلف على الأهمية القصوى للالتزام بتسليم الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المحددة، خاصة بمناطق الأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، وكمبوند مزارين، ومشروع سكن لكل المصريين، مؤكدًا أن ملف التسليمات يُعد أولوية المرحلة المقبلة، مع عدم التهاون نهائيًا في تنفيذ الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

كما وجّه رئيس الجهاز بضرورة إعداد تقرير أسبوعي شامل عن موقف التنفيذ ونسب الإنجاز، يتم عرضه على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يضمن المتابعة المستمرة واتخاذ القرارات الداعمة لسير العمل.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الصارم بالبرنامج الزمني المحدد، مع تكثيف الأعمال وزيادة المعدات والعمالة بالمواقع، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وعدم التهاون مع أي تقصير، إلى جانب سرعة استكمال توريد البنود الناقصة للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة والمتأخرة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق والمرافق والميادين بمنطقة الداون تاون وكوبري C19، بالإضافة إلى ضغط معدلات التنفيذ الخاصة بـ المحطات وخزانات التكديس، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية بالمناطق الجاري تنفيذها.

كما شدد رئيس الجهاز على مراجعة واعتماد المستخلصات أولًا بأول، وتقديمها للجهاز دون تأخير، والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لتسليمها، مؤكدًا أن انتظام المستخلصات يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على وتيرة التنفيذ المطلوبة.

واختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية، وبمتابعة مباشرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مدن ذكية ومستدامة، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير سكن ملائم للمواطنين وفق أعلى معايير التخطيط والتنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.