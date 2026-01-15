محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج (صور)

18 حجم الخط

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الاحتفال بذكرى ليلة «الإسراء والمعراج» للعام 1447 هـ، الذي أقيم بمسجد الفتح "الاستاد" بمدينة كفرالشيخ، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ مؤكدًا على تعزيز القيم الروحية والإنسانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والمقدم أحمد حسن، نائبًا عن المستشار العسكري، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتقديم الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، ثم تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بصوت الشيخ قطب الطويل القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ثم ألقى الشيخ رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف كلمة المناسبة وتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج وأهم الدروس المستفادة منها، ودلالات هذا الحدث العظيم في تاريخ الإسلام، مبينًا معانيه الروحية العميقة.

وأكد أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد رحلة عادية لحضرة النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-وفقط، بل كانت رحلة تربية لنا، فمن المحن تولد المنح، ومن الصبر يأتي النصر، والعسر دائمًا ما يعقبه اليسر، وعلينا أن نبتعد عن اليأس ونتعلق بالأمل وأن نثبت على الحق دومًا، مشيرًا إلى أهمية الصلاة وأنها هدية الله سبحانه للعباد في رحلتي الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

وفي كلمته، هنأ محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، ومجلسي النواب والشيوخ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وشعبها العظيم، وقيادتها السياسية، فى عزةً وتقدم وريادة، وأن تظل تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وقد اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ محمد عبدالعزيز وافي، المبتهل بالإذاعة، وذلك في جو يسوده البهجة والسرور بهذه المناسبة العطرة.

