محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بأعياد الميلاد بكنيسة الشهيدة دميانة

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفرالشيخ، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان في استقبال محافظ كفر الشيخ نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، وعدد من الآباء الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي، وسط ترحيب كبير بمشاركة المحافظ في هذه المناسبة.

وذلك في حضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطنى بكفر الشيخ، والعميد أحمد ضيف، مدير فرع المخابرات العامة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد وئام عمارة، وكيل إدارة الأمن الوطني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي كلمته، قدم محافظ كفرالشيخ التهنئة للإخوة الأقباط وأبناء المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية، ناقلًا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والاستقرار، مؤكدًا أن مصر ستظل محفوظة بحفظ الله، عصية على كل محاولات العبث أو التفرقة، بفضل وحدة شعبها ووعي أبنائها وقيادتها الحكيمة.

وتحدث محافظ كفرالشيخ عن مشروعات تطوير المدخل الرئيسي للمحافظة، بدءًا من مدخل 30 يونيو مرورًا بميدان "الملك عبدالله" وحتى جامعة كفرالشيخ، باعتباره نقلة حضارية تسهم في تحسين الصورة البصرية للمحافظة، إلى جانب تطوير مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أن هذه الجهود تُنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تشهد طفرة ملحوظة في ملف إدارة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء مصانع جديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة، وإنشاء المدفن الصحي ببلطيم، والتعاقد مع 4 شركات متخصصة في مجال النظافة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير فرص عمل، فضلًا عن حل مشكلات النقل الجماعي من خلال تدشين وحدة أتوبيسات التدخل السريع، ودعم خطوط السير بـ 180 سيارة بخطوط سير معتمدة للتيسير على المواطنين، وتشغيل 3 خطوط سير جديدة "سيرفيس" بعاصمة المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ نجاح عدد من المبادرات المجتمعية والخدمية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضبط الأسواق، وتحسين الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والاستثمار والثروة السمكية، مشددًا على أن التنمية لا تستثني قرية أو عزبة، وأن المواطن هو محور الاهتمام في كل خطط التنمية.

كما أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في إزالة التعديات وبلغت نسبة الإنجاز في ملفات التقنين 95٪؜ وتجاوزت 96٪؜ في طلبات التصالح، لافتًا إلى أن ملفات التقنين والتصالح وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تحظى بأولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

من جانبه، أعرب الأنبا ماركوس عن تقديره لمشاركة محافظ كفرالشيخ في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مقدمًا التهنئة للشعب المصري، ناقلًا تحيات البابا تواضروس الثاني لأبناء كفرالشيخ، داعيًا الله أن يعم السلام مصر والعالم، ومثنيًا على جهود الدولة المصرية وقيادتها في ترسيخ قيم المحبة، ومشيدًا بما تشهده محافظة كفرالشيخ من إنجازات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التقدم في العالم، داعيًا إلى تعزيز قيم السلام والمحبة والعمل من أجل مستقبل أفضل للوطن.

