الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مندوبي توصيل بطنطا

ضبط 5 متهمين في واقعة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مندوبي توصيل بطنطا
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم الخميس، من ضبط 5 أشخاص على خلفية واقعة دهس عدد من مندوبي إحدى شركات التوصيل بمدينة طنطا.

رئيس مياه الغربية يشدد على تعظيم الإيرادات وحسن معاملة المواطنين

محافظ الغربية: أعمال الموجة الـ28 تنفذ بكل حزم ودقة وتأكيد حاسم على فرض سيادة القانون

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بنشوب خلاف بين الطرفين بسبب قيام أحد مندوبي التوصيل بركن دراجة نارية أمام أحد المحال التجارية ما تطور إلى مشادة أقدم على إثرها سائق سيارة خاصة على دهس المندوبين.
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بـ مدينة طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين وجار عرضهم على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.
 

 

ضبط المتهم بالتعدي على عاملتين داخل صيدلية بالغربية

 

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالتعدي بالسب والضرب على عاملتين داخل صيدلية بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قطور بلاغًا بتاريخ 2 يناير الجاري من عاملتين بإحدى الصيدليات، أفادتا بتعرضهما للتعدي بالسب والضرب من قبل أحد الأشخاص أثناء تواجدهما بمحل عملهما، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات متفرقة بالجسم.

 

وبالفحص، تبين أن المتهم تعدى عليهما لرغبته في شراء أدوية دون الانتظار، واعتراضه على قيامهما بصرف أدوية بديلة له. وتمكنت  الأجهزة الأمنية  من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ضبط المتهم بالتعدي على عاملتين داخل صيدلية بالغربية

محافظ الغربية: أعمال الموجة الـ28 تنفذ بكل حزم ودقة وتأكيد حاسم على فرض سيادة القانون

محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة بالمحلة ويوجه بالدفع بسيارات إضافية لإنهاء التكدس

محافظ الغربية: تطوير كورنيش المحلة واستمرار العمل لتغيير وجه عاصمة الصناعة
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الأهلي يودع البطولة رسميا، ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

مصدر أمني ينفي ادعاءات زوجة نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه داخل محبسه

تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون في كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش يفوز على الأهلي 2-1 في ريمونتادا مثيرة بكأس عاصمة مصر

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية