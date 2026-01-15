ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مندوبي توصيل بطنطا

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم الخميس، من ضبط 5 أشخاص على خلفية واقعة دهس عدد من مندوبي إحدى شركات التوصيل بمدينة طنطا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بنشوب خلاف بين الطرفين بسبب قيام أحد مندوبي التوصيل بركن دراجة نارية أمام أحد المحال التجارية ما تطور إلى مشادة أقدم على إثرها سائق سيارة خاصة على دهس المندوبين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بـ مدينة طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين وجار عرضهم على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.



ضبط المتهم بالتعدي على عاملتين داخل صيدلية بالغربية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالتعدي بالسب والضرب على عاملتين داخل صيدلية بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قطور بلاغًا بتاريخ 2 يناير الجاري من عاملتين بإحدى الصيدليات، أفادتا بتعرضهما للتعدي بالسب والضرب من قبل أحد الأشخاص أثناء تواجدهما بمحل عملهما، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات متفرقة بالجسم.

وبالفحص، تبين أن المتهم تعدى عليهما لرغبته في شراء أدوية دون الانتظار، واعتراضه على قيامهما بصرف أدوية بديلة له. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

