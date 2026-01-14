محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة بالمحلة ويوجه بالدفع بسيارات إضافية لإنهاء التكدس

18 حجم الخط

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة داخل موقف سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي والاطمئنان على توافر السيارات على مختلف خطوط السير وذلك في إطار سياسة النزول إلى الشارع والاستماع المباشر لمطالب المواطنين دون وسيط وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة رصد محافظ الغربية تكدس عدد من المواطنين داخل الموقف نتيجة زيادة الكثافات في أوقات الذروة فحرص على التوقف ومتابعة الموقف لحظة بلحظة وفضّل البقاء داخل الموقف حتى التأكد من انتظام الحركة وصعود المواطنين إلى السيارات دون معاناة موجّهًا على الفور مدير إدارة المواقف بسرعة الدفع بعدد إضافي من السيارات لتغطية العجز على الخطوط الأكثر كثافة، وهو ما تم تنفيذه بشكل فوري الأمر الذي أسهم في إنهاء الزحام وتيسير حركة تنقل المواطنين في وقت قياسي.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تواجده الميداني داخل المواقف يأتي انطلاقا من إيمانه بأن حل المشكلات يبدأ من أرض الواقع مشددا على أن محافظة الغربية لن تسمح بتحميل المواطنين أي أعباء إضافية خاصة في المرافق الخدمية الحيوية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر وعلى رأسها منظومة النقل الداخلي التي تمثل شريانا أساسيا لحركة العمل والدراسة والخدمات.

وأوضح محافظ الغربية أن توجيهاته للأجهزة التنفيذية واضحة وصريحة وتقوم على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي قصور قائلا إن راحة المواطن ليست شعارًا بل التزام عملي يتم ترجمته على الأرض مؤكدا أن الجولات المفاجئة ستستمر بجميع المراكز والمدن خاصة في أوقات الذروة لضمان استقرار الخدمات ومنع أي تكدسات أو مخالفات.

وخلال تفقده لموقف المحلة دار المحافظ حوارا مباشرا مع المواطنين والسائقين استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم ووجه حديثه للسائقين مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير وعدم الامتناع عن التحميل قائلا: "اللي بيراعي ربنا في شغله ربنا بيبارك له وحط نفسك مكان المواطن اللي خارج يسعى على لقمة عيشه" مشددا على أن أي تجاوز أو استغلال للمواطن سيُواجه بإجراءات حاسمة وفورية دون تهاون.

كما وجه اللواء أشرف الجندي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمتابعة المواقف على مدار اليوم والتنسيق المستمر مع إدارات المرور والمواقف لضمان انتظام الخدمة وسرعة التدخل حال وجود أي معوقات مؤكدًا أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها وأن الرقابة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لضبط الأداء وتحقيق الانضباط داخل الشارع الغربي.

وقد لاقت الجولة تفاعلا واسعا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على عدم مغادرة الموقف إلا بعد التأكد من انتظام الحركة وصعودهم إلى سياراتهم مؤكدين أن هذا النهج يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم اليومية ويعزز الثقة في الأداء التنفيذي على أرض الواقع.

