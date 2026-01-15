تسيير الحركة المرورية بمطلع الدائري في بولاق الدكرور بعد انفجار ماسورة

18 حجم الخط

تواصل قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تسيير حركة المركبات بمطلع الطريق الدائري، بعدما تسبب انفجار ماسورة مياه كبيرة بشارع الشهيد أحمد حمدي المجاور لمطلع الطريق الدائري، إلى تسرب كميات كبيرة من المياه وتعطل الحركة المرور بالشارع وأثر على سير المركبات أعلى الدائري.

وتقوم الجهات المعنية بحي بولاق الدكرور بأعمال الإصلاح، وشفط المياه المتراكمة، لإعادة الشيء لأصله ورفع آثار الكسر في أسرع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



مصادرة 310 مركبات توك توك وتروسيكل ودراجات نارية

وعلى جانب آخر، كانت قد نفذت إدارة المرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة، حملة مرورية مكبرة على مدار 24 ساعة، شملت الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة ومصادرة 310 مركبات توك توك وتروسيكل ودراجات نارية مخالفة، بالإضافة إلى رفع 16 سيارة مركونة في أماكن مخالفة لقانون المرور.

وقال اللواء مصطفى إبراهيم إن الحملة استهدفت ضبط المخالفات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك السير عكس الاتجاه، السير بدون لوحات معدنية، القيادة برخصة منتهية أو بدون رخصة، ومركبات توك توك ودراجات نارية غير مرخصة أو بلا لوحات.

وأضاف أن جميع المخالفات تم التعامل معها قانونيًا، مع إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير المرور أن الحملات المكثفة ستستمر للحفاظ على السلامة المرورية والانضباط بالشوارع العامة، والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

