السياحة تنتهي من تلقي طلبات الشركات لإنهاء عقود سكن الحجاج بالسعودية

انتهت وزارة السياحة والآثار، من تلقي طلبات شركات السياحة لإنهاء إجراءات عقود السكن لحجاج قرعة الحج السياحي بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعقد وفد اللجنة العليا للحج والعمرة من ممثلي القطاع الخاص من اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة لقاء مع عدد من مسئولي الراجحي لخدمات الحج المسؤولة عن خدمات حجاج شركات السياحة.

مخيمات الحجاج بكافة برامج الحج السياحي

وبحث اللقاء أهم ملامح مخيمات الحجاج بكافة برامج الحج السياحي ومستوياته المختلفة "فاخر وخمس نجوم واقتصادي وبري "، وكذلك بحث الأماكن المقترحة لمخيمات الحج السياحي في منى وعرفات، وذلك بحضور من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة، والمهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة، وعبد الله سمباوة رئيس المشروعات والاستثمار، وإبراهيم فيلالي رئيس العمليات، وأحمد شافعي مدير إدارة المشاعر المقدسة وعدد من كبار المهندسين ومسؤولي المخيمات بالراجحي.



كما حرصت وزارة السياحة والآثار على حضور الاجتماع لمتابعة ما تم الاتفاق عليه والاطمئنان على أماكن إقامة حجاج الشركات ومطابقتها للضوابط، حيث شارك في الاجتماع المهندس محمد رضا مدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحي يكشف الأماكن التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الحج والعمرة بالتنسيق بين الراجحي وغرفة الشركات، وأكد المهندس بندر الراجحي حرصهم على اختيار أماكن مميزة سواء في منى أو عرفات.

علامات إرشادية ومسارات بألوان توضيحية

كما تم استعراض الاستعدادات لموسم الحج وما سيتم في مخيمات السياحة، وتم الاتفاق على أن تكون كافة مخيمات السياحة لجميع البرامج من خامات متميزة ومتقاربة لجميع المستويات والبرامج، كما تم عرض تصور نال إعجاب الوفد المصري للاهتمام باللاند سكيب خاصة بمخيمات عرفات حيث تسمح المساحة بذلك وكذلك الاستراحات وأماكن الصلاة مع الحرص على زيادة أعدادها.

وأكد مسؤولو الراجحي أنه سيكون هناك علامات إرشادية بشكل كبير لتسهيل تحركات الحجاج داخل المخيمات، كما سيتم تحديد مسارات لسير الحجاج بالمخيمات مع زيادة عددها، ووجود ألوان بكل مسار على أن يتم توحيد كل لون مع إحدى الخيام مع وجود كل تلك الألوان في كل طرقات المخيم للتسهيل على الحجاج للوصول إلى مخيماتهم دون عناء.

ومن النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها بالاجتماع وجود آلية لأول مرة لمنع مشاكل الخيام والزحام بها، حيث سيتم طباعة كارت مخصص لكل حاج يحمل اسمه وصورته ورقم ولون مخيمه، ورقم المقعد أو " الصوفا بد " الخاصة به وطباعة تلك الكروت وتسليمها للحجاج قبل وصولهم للأراضي المقدسة، منعا للخلافات وضمان وجود مكان لكل حاج بالمخيمات، مع وجود قائمة بأسماء جميع الحجاج على مدخل المخيم مع أرقام مقاعدهم به.

كما تم الاتفاق كذلك على الاستعانة بأفراد أمن مدربين على كافة أبواب المخيمات لمنع دخول أي أفراد أو حجاج من غير المقيمين بالمخيم منعا لأية مشاكل كانت تحدث من الغرباء عن المخيم.

وأكد المهندس بندر الراجحي أن هناك اهتمامًا كبيرًا توليه الشركة للحجاج المصريين مع الحرص على تقديم خدمات متميزة لهم طوال موسم الحج، وطمأن الوفد المصري على حجاج الشركات مؤكدًا أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن راحتهم وسلامتهم وتقديم موسم حج متميز للغاية.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد المصري أنهم سيتابعون على مدار الساعة كافة الإجراءات لضمان نجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج الشركات، معربين عن ثقتهم في أن مسؤولي الراجحي سيبذلون أقصى جهد ممكن لإنجاح الموسم.

