أخبار مصر

بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال فعاليات الاحتفالية
بدأت، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات ووصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي  يديرها تحالف  هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسئولين الحضور، إلى أرصفة المحطة؛ حيث تم الاستماع في مستهل الفعاليات إلى عدد من الكلمات التي ألقاها كبار المسئولين، بحضور محافظ السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، ونائب وزير النقل للنقل البحري، ومدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، ومعاون الوزير للنقل البحري، والعضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، والرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، ورئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA، COSCO Shipping.

وفي البداية، ألقى "كاهو وونج"، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، كلمة استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وجميع المسئولين الحضور، وقال: إنه لشرف عظيم أن أرحب بكم جميعًا اليوم في هذا الحفل للافتتاح التجاري. إن حضوركم معنا، لا سيما في هذه اللحظة المهمة من مسيرة محطتنا، يُضفي أهمية بالغة على هذه المناسبة، ويعكس قيمة ما نطلقه سويًا.


وأضاف "كاهو وونج": يشرفني أن أخص بالترحيب رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نحن ممتنون لانضمامكم إلينا اليوم؛ إذ نعتبر حضوركم تأكيدًا قويًا على الدور المحوري الذي ستلعبه محطة (RSCT) في دعم الطموحات اللوجستية والصناعية لمنطقة السخنة.

وفي الوقت نفسه، رحب بالضيوف الكرام من الجهات الحكومية، ومجتمع الموانئ، والقطاع البحري، وكذا العملاء الأعزاء والشركاء والزملاء، قائلا: إنه لشرف عظيم أن تحظى هذه المناسبة بوجود مثل هذا الجمع الموقر والمرموق معنا اليوم.

ووصف "كاهو وونج" الافتتاح التجاري لمحطة (RSCT) اليوم بأنه علامة فارقة مهمة تعكس سنوات من التخطيط والتعاون والعمل الدؤوب، والأهم أن هذا اليوم يمثل بداية رحلتنا التشغيلية كمحطة حاويات حديثة؛ فمهمتنا تتمثل في تقديم الدعم لسلاسل الإمداد وقيمة إضافية لعملائنا وشركائنا، ومنذ اليوم الأول، ينصب تركيزنا على عمليات التشغيل المتميزة، ورضاء العملاء، والسلامة، والاستدامة.

واختتم "كاهو وونج" كلمته بتوجيه الشكر لجميع الحضور ومشاركتهم هذا الإنجاز المهم قائلا: مشاركتكم جعلت منها حقا مناسبة مميزة، معربا عن تمنياته باحتفال موفق وممتع.

