ياسر عبد الرءوف يكشف أخطاء حكم مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا (فيديو)

18 حجم الخط

مباراة مصر والسنغال، قال الكابتن ياسر عبدالرؤوف، الخبير التحكيمي، إن هناك علامات استفهام على الإدارة التحكيمية لـ مباراة مصر والسنغال، مشيرًا إلى وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة منذ الدقائق الأولى للقاء.

وأوضح الكابتن ياسر عبد الرؤوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن لاعب السنغال رقم 5 تجاوز في الدقيقة الرابعة دون أن يحتسب حكم المباراة أي مخالفة، رغم أحقية احتسابها ومحاسبة اللاعب، إلا أن الحكم مرر الواقعة دون تدخل.

وأضاف أن الحكم واصل تجاهل بعض الأخطاء، حيث لم يشهر الإنذار في بداية الشوط الثاني رغم وجود مخالفة واضحة ضد اللاعب إمام عاشور.

وأكد: عندي تحفظ على قرار الحكم في هدف السنغال، واللقطة محل جدل وتستحق مراجعة، وعندي درجة شك كبيرة أن هناك تسلل على لاعب السنغال في الهدف.

وذكر أن الحكم تجاهل الكثير من الأخطاء والمخالفات الخاصة بمنتخب السنغال، مضيفا: حصلت مخالفة ضد زيزو، والحكم تجاهل احتساب مخالفة ضد اللاعب السنغالي، موضحا: “ حكم المباراة عليه علامات استفهام كثيرة وكان لابد من تغييره.. هما فتحولنا باب الشك، والحكم لم يكن عادلا”.

وأوضح: “ كل قرارات الحكم دفعتنا إننا ندافع، وخلق حالة من التوتر، ونتمنى اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل، وصلاح ومرموش اعترضا كثيرا على حكم المباراة”، مؤكد: “ أحنا مش عايزين نعمل مشاكل، لازم ندعم منتخب مصر في مشواره في كأس العالم، أه الأداء ممكن ميكنش مرضي لينا، والسنغال فيه لاعبين محترفين كتير”.

وأردف: حسام حسن مدرب كبير، وأنا بحيي منتخب مصر، وأتمنى أن تكون فترة إعداد منتخب مصر تليق بمنتخب مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.