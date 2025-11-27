التصديري للصناعات الغذائية يبرز أهمية توسيع الشركات المصرية وجودها بالأسواق الخارجية

18 حجم الخط

أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهمية توسع الشركات المصرية في التواجد بالأسواق الخارجية، وهو ما حرص عليه المجلس التصديري من خلال رفع جاهزية الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم استفادتها من الدعم المقدم.

وشددت على أن المشاركة الفعالة في المعارض التجارية لم تعد مجرد حجز مساحة عرض ووضع المنتجات، بل منظومة عمل متكاملة تشمل الإعداد المسبق، وإدارة اللقاءات داخل المعرض، والمتابعة المهنية بعد انتهاء الفعاليات، بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة وإبرام تعاقدات تصديرية حقيقية.

البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية

التواجد بالمعارض الدولية بصورة أكثر احترافية

وانطلقت فاعليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن المشاركة الفعالة في المعارض الدولية المتخصصة مثل food africa وgulfood dubai ويحاضر فيها هشام الجزار خبير التصدير، أكثر من 18 سنة خبرة في مجال ترويج التجارة الدولية. وقالت إن هذه الخبرات العملية تمنح المشاركين قيمة مضافة في كيفية استثمار تواجدهم داخل المعارض الدولية بصورة أكثر احترافية.

البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية

وافتتحت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية فعاليات البرنامج التدريبي، ورحبت بالمشاركين معبرة عن سعادتها بالإقبال الكبير من ممثلي الشركات.

فاعليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية

زيادة الميزانية المخصصة للمعارض

وكشفت خيري أن عدد المعارض الدولية التي يشارك بها المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفع من نحو 8 معارض سابقا إلى 16 معرضًا الفترة القادمة، وذلك بعد زيادة الميزانية المخصصة للمعارض ضمن برنامج المساندة التصديرية، موضحة أن موضوع الورشة يتجاوز فكرة "التواجد الشكلي" في المعارض.

وشددت على أن هذه الموارد لن تحقق أهدافها كاملة ما لم تحسن الشركات استثمار كل لقاء وكل زيارة في المعرض المشاركة به وتحويلها إلى potential deals وفرص تصديرية حقيقية.

وتتناول الورشة التعريف بمفهوم Fair Trade والـ Fair Trade mark، والذي يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز تنافسيتها في بعض الأسواق التي تولي اهتمامًا خاصًا للبعد الاجتماعي والأخلاقي في سلاسل الإمداد.

وتتطرق الورشة إلى عدد من المحاور العملية، من بينها أساليب التسعير والتسويق، وطرق العرض داخل الأجنحة، وكيفية مخاطبة buyers من ثقافات مختلفة، سواء من الدول العربية أو من أسواق أوروبية وآسيوية، مع التركيز على اختلاف لغة الجسد وطريقة التفاوض ونوعية الأسئلة المتوقعة في كل سوق.

