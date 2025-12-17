التصديري للصناعات الغذائية يشارك في ورشة عمل حول إدارة الابتكار

18 حجم الخط

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في ورشة العمل الفنية بعنوان «Innovation Management»، التي عُقدت في إطار مشروع TIGARA التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والممول من الاتحاد الأوروبي، بالقاهرة.

تطوير منظومة الابتكار الوطني

وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي بالجوانب العملية لإدارة الابتكار، مع التركيز على معايير ISO 56001 كنظام دولي لإدارة الابتكار، ودورها في دعم السياسات الصناعية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وبناء قدرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تطوير منظومة الابتكار على المستوى الوطني.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات المعنية بتطوير السياسات الصناعية ودعم الابتكار، من بينها وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية (IDA).

شارك فى اللقاء هيئة التنمية الصناعية والتكنولوجية (IMC)، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتأتي مشاركة المجلس التصديري للصناعات الغذائية في إطار حرصه على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال إدارة الابتكار، ودعم تطوير السياسات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية المصري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وزيادة فرص النمو والتصدير.

