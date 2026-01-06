الثلاثاء 06 يناير 2026
القوات المسلحة تعلن إطلاق مجلة الدفاع على الموقع الرسمى للوزارة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
أعلنت القوات المسلحة عن إطلاق مجلة الدفاع فى نسختها الجديدة على شبكة الإنترنت عبر الرابط الإلكترونى ( https://magazine.mod.gov.eg ) وذلك على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع.

وتصدر مجلة الدفاع شهريًا، وتتناول موضوعات الأمن القومى والإستراتيجية القومية.

الجريدة الرسمية