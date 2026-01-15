الخميس 15 يناير 2026
خارج الحدود

حماس: ملتزمون بتسليم الجثمان الأخير في قطاع غزة

حماس تسلم جثامين
حماس تسلم جثامين الإسرائيليين، فيتو
أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو التزام الحركة بتسليم الجثة الأخيرة في قطاع غزة والعمل على حل العقبات للوصول إليها.

المناقشات في القاهرة تناولت ملف اللجنة الإدارية لقطاع غزة فقط

وبيًن “النونو” في تصريحات له أن المناقشات في القاهرة تناولت ملف اللجنة الإدارية لقطاع غزة فقط.

وقال القيادي في حركة حماس: الاحتلال يُحاول نقل النقاشات من ملف اللجنة الوطنية إلى قضية نزع السلاح.

وأوضح أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات للجنة الإدارية في القاهرة قبل دخولها قطاع غزة.

وأضاف: الاحتلال يتهرب من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار بمواصلة إغلاق معبر رفح.

إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم يتم نزع سلاح حماس

وعلى الجانب الآخر نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة صباح اليوم قولها: إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة شرقا في المرحلة الحالية، ما لم يتم إحراز تقدم ملموس في ملف نزع سلاح حركة حماس.

كما أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن حركة حماس أعلنت أنها "ستتخلى عن حكم غزة وستسلم كل شيء إلى لجنة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة القطاع".

التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط

وذكر الهباش لموقع "العربية"، صباح اليوم الخميس، أن "إعلان الحركة جاء بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي".

وأعرب الهباش عن أمله في أن يُنفذ ذلك "حتى لا يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام أزمات داخلية مرة أخرى"، موضحًا أن "لجنة إدارة القطاع سيدة قرارها، وتعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وأضاف أن "منع التهجير سيكون من أبرز أولوياتها".

آلية عمل اللجنة ستكون من خلال السلطة الفلسطينية وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن "هناك مهمة تنفيذية وتقنية بحتة، تتعلق بإدارة الملفات الإنسانية والخدمية مثل الإغاثة، والمياه والكهرباء، فضلا عن الإيواء والإسكان، والخدمات الأساسية"، نافيًا بشكل قاطع "تدخلها في الشأن السياسي".

وذكر الهباش أن "آلية عمل اللجنة ستكون من خلال السلطة الفلسطينية وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تشكل المظلة الجامعة لكل العمل الفلسطيني واللجنة ليست حكومة ولا يمكن توصيفها ككيان سياسي، بل هي لجنة فنية ذات مهام محددة".

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

