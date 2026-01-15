مصادر أمريكية تكشف عن "إشارات سرية" من حماس بقبول نزع السلاح

18 حجم الخط

كشف مسؤولون أمريكيون أن حركة "حماس" ألمحت سرًّا إلى استعدادها لقبول خطة نزع السلاح الأمريكية، والبدء بتنفيذ تلك الخطوة، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس".

وأشار الموقع إلى أنه "خلف الكواليس كانت الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون على اتصال مع حماس في الأسابيع الأخيرة بشأن قضية نزع السلاح".

ونقل الموقع عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله: "لقد وضعنا خطة لنزع السلاح. الرئيس ترامب يريد أن يرى ذلك يتحقق. وحماس تشير إلى أنه سيحدث. ونحن نعتقد أنه يمكن تحقيقه".

وأضاف المسؤول: "لن تكتمل المهمة حتى يتم العثور على رفات الرهينة الأخير، لكن هذا ليس سببًا كافيًا لعدم المضي قدمًا في اتفاق السلام"، على حد قوله.

وبحسب المسؤولين، "ستشهد الأسابيع المقبلة المزيد من المحادثات حول هذه القضية، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية وتولي الحكومة الفلسطينية الجديدة السلطة".

ورأى "أكسيوس" أن أي أمل في تحويل هدنة غزة إلى سلام دائم يعتمد على تخلي "حماس" عن أسلحتها، وعلى سحب إسرائيل لقواتها بدلًا من محاولة نزع سلاح الحركة بالقوة مرة أخرى.

ولفت الموقع، في تقرير له، إلى أن نقطة الخلاف تتمثل في أن إسرائيل تشكك بشدة في التزام "حماس" طواعية بخطة الرئيس ترامب.

ولفت إلى إن إسرائيل وافقت على مضض على الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من الاتفاق، ويعود ذلك جزئيًّا إلى عدم تسليم رفات آخر الرهائن القتلى بموجب شروط "المرحلة الأولى"، لكن بعض المتشددين داخل الحكومة لطالما أرادوا التخلي عن اتفاق ترامب واستئناف الحرب.

