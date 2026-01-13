الحية ومشعل الأوفر حظا، حماس تستعد لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي خلفا لـ يحيى السنوار

الثلاثاء 13 يناير 2026
أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن حركة حماس تستعد لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي خلال الشهر الجاري، في خطوة من شأنها أن تحدد قيادة التنظيم للفترة القادمة بعد استشهاد يحيى السنوار.

الحية ومشعل أبرز المرشحين لقيادة المكتب السياسي لحركة حماس

وقال المصدران، إن الأسماء الأبرز لخلافة يحيى السنوار هي خليل الحية وخالد مشعل، اللذين يعتبران الأكثر حظًا للفوز بالمنصب. 

وأوضحا، أن القرار النهائي سيعتمد على التوافق الداخلي داخل حركة حماس، مع مراعاة التوازنات السياسية والإقليمية التي تؤثر على دور الحركة في قطاع غزة والمنطقة.

انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي لحركة حماس هذا الشهر

وأشارت رويترز، إلى أن حماس تعتزم إجراء الانتخابات لهذا المنصب خلال الشهر الحالي، في إطار ترتيبات داخلية لتجديد القيادة، بما يضمن استمرار عمل الحركة في إدارة الشؤون السياسية والأمنية في غزة، ومتابعة ملفاتها الإقليمية والدولية.

آثار التغيير على المشهد السياسي والإقليمي

اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي لحركة حماس سيؤثر على استراتيجية الحركة المستقبلية، سواء في التفاوض مع الأطراف الإقليمية أو إدارة الملفات الداخلية في القطاع، كما سيكون له انعكاسات على علاقات الحركة مع الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

في وقت سابق، قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، لا بد من إغاثة غزة بكل الطرق وهذا ما تسعى له قيادة الحركة.

وأضاف خالد مشعل: إغاثة غزة ضرورية للضغط من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب والسلطة في غزة ينبغى أن تكون فلسطينية والفلسطيني هو من يقرر وهو من يحكم.

حماس تنعي أبو عبيدة ومحمد السنوار ومحمد شبانة ورائد سعد

طارق فهمي: حماس تشهد عملية إعادة ترتيب للأولويات ومراكز القوة

 

 

الجريدة الرسمية