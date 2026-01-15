چيزيل.. قربان الحب

18 حجم الخط

منذ أكثر من مائة وثمانين عاما، لا تزال جيزيل رمزا من رموز الباليه الكلاسيكي الرومانسي، والذي يجسد على خشبات المسارح العالمية، فهي ليست مجرد بطلة عادية، لكنها رمز أسطوري يجسد صراع الإنسان بين هشاشة الجسد وسمو الروح..

إن عرض جيزيل ليس مجرد قصة عن الخيانة والجنون والموت، بل هو تجسيد لفكرة أعمق هي الرقص كفعل استشهادي وقربان مقدس وطقس للخلاص.

الرقص حتى الفناء

في الفصل الأول تظهر جيزيل فتاة قروية بسيطة، مريضة القلب ولكنها تفيض بالحياة، الرقص بالنسبة لها ليس مجرد هواية ولكنه لغة وجود، فبرغم أن الإفراط في الرقص قد يعرض حياتها للموت، إلا أنها اختارت أن تجعله قربانا لحبها بأن تمنح كل نبضة من قلبها الضعيف له حتى الموت.

عالم "الويلس" بين الانتقام والغفران

ننتقل في الفصل الثاني من عالم الواقع إلى عالم الميتافيزيقا الأثيري، "الويلس" أرواح الفتيات اللاتي متن غدرا، حيث يسود الانتقام، هنا تملك جيزيل سلطة لم تكن تملكها في عالمها الواقعي، في عالمها الأثيري هذا تستطيع أن تجبر من غدر بها البيرت على الرقص حتى الموت، كما تطلب منها ملكة "الويلس" ميرتا أن تفعل..

إلا أن عبقرية العمل الفلسفية تكمن في اختيار جيزيل الغفران بدلا من الانتقام، رغم انتمائها لجيش الأرواح الانتقامي، إلا أنها آثرت أن تبقى روحا خالدة النقاء، اختارت أن تجعل من الرقص درعا يحمي حبيبها لا أداة لقتله..

في هذا الفصل الأبيض تتحول حركات الباليه إلى صلاة صامتة، ترقص جيزيل مع حبيبها لتخفف عنه شعوره بالذنب وتمنحه طاقة روحية تبقيه حيا حتى شروق الشمس.

التطهير "catharsis" كطقس للخلود

لن تسامح جيزيل حبيبها رغما عنها أو ضعفا منها، بل قوة، حيث جعلت من غفرانها له خلاصا لكلاهما، خلاصا له من ذنب الغدر بها، وخلاصا لها من الوقوع في فخ الانتقام وصولا لخلودها الروحي.

يظل باليه جيزيل مدرسة لفهم النفس البشرية، فهو يعلمنا أن الحب الحقيقي ليس تملكا، إنه ملحمة تذكرنا بأن القربان الذي يقدم للحب هو التسامح، وهو وحده القادر على منح الإنسان الخلاص والخلود الأبدي.

وكما شاهدت في بداية العام عرض باليه كسارة البندق، بموعدها السنوي على مسرح دار الأوبرا المصرية، وكعادته حظى باستقبال جماهيري كبير، أتمنى أن يعرض باليه جيزيل قريبا ليجسد ثنائية الحب والتضحية.

