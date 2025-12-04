كارمن.. لعنة الفتنة ولعبة القدر

18 حجم الخط

يشارك العرض المسرحي كارمن -إخراج ناصر عبد المنعم وإنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج سامح بسيوني- في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026 الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

يقدّم العرض دراما استعراضية كلاسيكية مستوحاة من نص الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، بصياغة مسرحية يكتبها محمد علي إبراهيم، وبقيادة إخراجية للمخرج الكبير ناصر عبد المنعم.

تبدأ الأحداث في حانة بريستا؛ ملتقى الغجر، حيث نُقاد مباشرة إلى لحظة مقتل كارمنستا. ومن هنا تتكشف شخصية كارمنستا الفاتنة ذات البعد النفسي المركّب، المتأرجح بين ثورة الحرية والرغبة في إحكام السيطرة على مصائرها ومصائر من حولها.

تبدو كارمنستا المحرّك الأساسي للأحداث، وكأنها لاعبة شطرنج تحرّك الآخرين وفق أهوائها.

وبين المتعة والسحر تتبادل كارمنستا البرتقال والورود مع عشاقها في رمزية للغواية بنوعيها؛ الحسي والروحي.

تتألّق ريم أحمد في رقصات الفلامنكو بطاقة غجرية تتفجر علي خشبة المسرح، والتي يوظّفها المخرج بذكاء لترجمة الصراعات: تمرد على التقاليد، نزعة للتحرر، واستقلالية ممزوجة بمجون.

ويُبدع ميدو عبد القادر في دور القائد خوسيه؛ الضابط المنضبط الذي ينهار تحت سطوة عشق كارمنستا. ويُجسّد صراعه الداخلي بين الواجب والرغبة، مقدّمًا رقصات تتسم بالإحساس والعمق.

وتأتي العرافة وقارئة التاروت، رمز القدر ولعبة الزمن، ويضيف الغناء الحيّ بلمساته الإسبانية الغامضة روحًا خاصة على أجواء العرض.

تتجلى السينوغرافيا كأحد الأبطال الرئيسيين؛ إذ تتداخل الإضاءة تنفيذ أبو بكر الشريف، والديكور تنفيذ: أحمد شربي، لإنتاج فضاء بصري متكامل. ويستثمر المخرج عمق المسرح ليقدّم تقنية السلويت في لقاءات كارمنستا بعشّاقها أو في ظهور العرافة كرمز للقدر.

ويعتمد العرض على الفلاش باك أو اللعبة الدائرية، مع انتقالات مشهدية تُحاكي اللقطات السينمائية، ما يضيف إيقاعًا بصريًا ممتعًا. وتأتي الملابس متناسقة مع طابع الشخصيات، خاصة أزياء كارمنستا وخوسيه،توفق في منحها بساطة أنيقة تخدم الدراما.. وتُجسّد الاستعراضات التي تُصمّمها سالي أحمد تنوّع الصراعات بين الحرية والغواية والثأر، وتظهر بإبداع واضح على الخشبة.

يمثّل كارمن تجربة مسرحية ناضجة تُزاوج بين الأصالة والرؤية المعاصرة، ويؤكد قدرة المسرح المصري على تقديم أعمال قادرة على المنافسة في المحافل العربية، بفضل رؤية إخراجية واعية وتكامل فني لافت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.